「2019高雄瘋藝夏」開幕 10系列活動預估吸引20萬人次

2019-07-05 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「2019高雄瘋藝夏」7月5日到 23日舉行,今天在MLD台鋁開幕,今年規劃超過10個系列活動,包括「英語藝術營」系列、國際故事大師到偏鄉說故事、接送偏鄉學童到衛武營劇場觀賞法國、智利表演的「魔法巴士」等,並與社會局合作,讓兒藝節首次走入社福機構。預計吸引20萬人次參與。

今年的高雄瘋藝夏以「高雄創意.美感生活」(Come to Kaohsiung and Discover Its Creativity and Beauty)為主題,開幕典禮由新上國小學童雙語主持,展現語言能力。福山國小舞蹈隊帶來舞碼「童話‧童畫」,從愛畫畫的小女孩眼中的世界出發,透過各種豐富亮麗的彩色筆自己動手做童話,小女孩們搖身一變,變成了畫中美麗的白雪公主翩翩起舞。

高雄市教育局副局長黃盟惠表示,「高雄瘋藝夏」邁入第10個年頭,目的是以藝術與市民同樂並照顧弱勢學童。今年規劃10個系列活動。為讓偏鄉孩童有機會接觸專業的劇場及國際型表演,教育局持續與衛武營國家藝術文化中心合作,今年特別企劃「魔法巴士」系列,接送來自六龜、內門、杉林、茂林、桃源區等1千多名偏鄉孩童,到至衛武營戲劇院觀賞來自法國、智利的演出,並安排廳舍導覽,讓偏遠師生共享表演藝術資源。

深受親子歡迎的「魔法舞台」,是高雄孩子發揮創意的舞台,今年擴大至10個場地、63場演出,除了大東文化藝術中心、美麗島捷運站、高雄市立文化中心、漢神巨蛋廣場等人潮眾多處演出,今年為響應藝術平權,教育局與社會局合作,增加仁愛之家、無障礙之家的演出場次,邀請行動不便的長者、身心障礙者共同聆賞孩子的創意展演,體現藝術教育的社會價值。

教育局於7月6日下午3點於MLD台鋁,規劃藝術創客體驗市集,有45攤手作攤位,並提供闖關集點換小禮物活動。7月15至19日,也有10場次藝術工作坊,包含收納盒製作、壓克力彩繪、街角故事劇場、高雄人雕像製作等活動,鼓勵孩子成為藝術小創客。

台鋁現場有12件環境裝置藝術的作品,怎麼拍怎麼美!加昌國小教師朱國良與親師生合力完成的作品「小木偶」,坐姿時就有6公尺,站起來更高達9公尺。新上國小的「甜甜記憶專賣店」,讓人一進就被甜甜的氛圍包圍。詳情可上2019高雄瘋藝夏臉書https://zh-tw.facebook.com/khcfam/查詢。