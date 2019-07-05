全球募資破億！PAMU Scroll 帶來前所未有的高質感聆聽體驗

2019-07-05 14:39 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/文 PAMU提供。 分享 facebook

為了追求手機更輕薄，在2018年的Consumer Electronics Show(CES 2018)中，順應取消3.5mm 耳機孔的趨勢，讓藍芽耳機與藍芽喇叭也如雨後春筍般冒出。其中令人眼睛為之一亮的真無線藍芽耳機PAMU SCROLL，創下全球募資金額超過一億新台幣的成功紀錄！這樣來勢洶洶的氣勢不禁讓人好奇他到底有什麼迷人的魅力。

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PAMU SCROLL隸屬於Padmate，專注於音頻領域的新興品牌。Padmate團隊成員在音頻、科技領域有著二十年以上的從業經驗，與Intel、Monster、Huawei、Lenovo、Meitu等眾多國內外知名品牌保持密切的合作夥伴關係。

Padmate作為國際音頻品牌，已在四十多個國家地區頗具影響力，設計的每一款商品都使用當下先進的創新技術，採用嚴格的國際標準檢測，達到TELEC、FCC、RoHS、IEC、REACH、CE、UL等標準，並多次獲得國際設計大獎。

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PAMU SCROLL的充電盒採用皮革製的捲軸式設計，跳脫主流的科技運動風，打造前所未有的質感，透過耳機配件低調地彰顯個人品味。耳機本身有3.5小時的電池續航力，除此之外還可搭配充電盒再充滿2次，長達共約10.5小時的續航時間，滿足一整天的通話與音樂需求。

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最新改良的版本中，PAMU SCROLL採用藍芽5.0技術，加強抵抗WIFI、LTE訊號，音質、連線距離及穩定度都大幅提升，即使在人群眾多的環境下也不易受到干擾。擁有IPX6防水級別的嚴密防水結構設計，能抵擋生活中的雨水、汗水，防止侵入耳機內部造成損壞。

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大家最在意的不外乎還是耳機的音質，PAMU SCROLL與其他同價位的真無線藍芽耳機相比，擁有相當競爭力。低音下潛深、渾厚而有共鳴；中音的部分清晰真實，在各種樂器和人聲都能準確表現；高音清晰通透富有靈性、齒音控制良好，層次細膩，360度的環繞音，猶如親臨演唱會的聆聽體驗。