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宜蘭首家自助Check-in飯店 研創「溫泉Pizza」餅皮Q彈

2019-07-05 14:02聯合報 記者戴永華╱即時報導

礁溪旅宿一級戰區，又有新飯店進駐。雲朗觀光集團旗下的新飯店品牌「品文旅」正式營運，這是集團成立的第一家輕文旅，值得一提是，這家飯店有很多不同於戰區業界的獨創特色，包括自助Check-in系統與環保經營理念，獨家研創的溫泉Pizza，餅皮超Q彈，讓輕旅行者在挑高的餐廳享受美食，放鬆自在。

雲朗觀光集團去年進駐礁溪成立兆品酒店，接著在最近成立全新品牌「品文旅」，主打親子與年輕人不同客層。品文旅是宜蘭首家自助Check-in飯店，並且從溫泉主軸延伸「自主旅行」與「綠色飯店」兩大概念，實踐低碳環保，在礁溪首創全客房不提供拋棄式備品及寶特瓶裝水的飯店，房客可持房內環保水壺前往公共區域，取用來自義大利的綠能Blupura氣泡飲水，泡泡細微且持久，更創造氣泡水喝到飽的趣味話題。

品文旅共有178間客房，早餐把握無毒飲食、減碳食材、健康概念三大原則，部分蔬菜由礁溪郊區的無毒農場栽種，減少運送碳排放量；健康飲食當道，看準「黃豆」富含大豆卵磷脂、膳食纖維等營養素，飯店砸下百萬元引進大型研磨豆漿機，早餐能喝到新鮮豆漿，嘗到自製豆腐與豆花等料理，為旅人帶來樂活體驗。

其他時段可以點用Pizza、義大利麵及飲品等，唯一的「Rick's」餐廳採二樓挑高空間，輕鬆自在，餐點主打義大利Pizza，更與礁溪溫泉水結合推出「溫泉Pizza」，以過濾雜質消毒後的溫泉水加入麵團，使麵體細緻度更高，餅皮更Q彈。

除溫泉餅皮是賣點，幾款以宜蘭當地食材研發的創新口味，也顛覆一般人的印象，卻又毫無違和感，其中「貓王Pizza」靈感來自宜蘭美食”花生捲+冰淇淋”捲，主廚在溫泉餅皮抹上貓王最愛的花生醬、鋪上起士，烘烤後香氣四溢，接著灑上現刨花生糖粉，麥芽糖融在Pizza上，挖上幾球鳳梨口味冰淇淋，撒上香菜，清爽又冰涼的甜Pizza，大人小孩都超愛。

另一款「蘭陽金棗鴨賞」Pizza，鋪上鴨賞和金棗果醬現烤，鹹甜兼具又有宜蘭特色的好滋味，至於拿坡里Pizza的原型「水手Pizza」，在Rick’s也嘗得到，水手僅以番茄糊、蒜片、奧勒岡葉、橄欖油製作，單純材料，能嘗到餅皮的滋味和Pizza的原始樣貌。在8月底前飯店每天都有Pizza DIY製作，可以預約。

「品文旅」是宜蘭首家自助Check-in飯店，現烤「溫泉Pizza」，餅皮超Q彈...
「品文旅」是宜蘭首家自助Check-in飯店，現烤「溫泉Pizza」，餅皮超Q彈。 記者戴永華/攝影
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「品文旅」是宜蘭首家自助Check-in飯店，而且不提供一次拋棄式的備品。 記者...
「品文旅」是宜蘭首家自助Check-in飯店，而且不提供一次拋棄式的備品。 記者戴永華/攝影
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「品文旅」是宜蘭首家自助Check-in飯店，業者研發「溫泉Pizza」有貓王最...
「品文旅」是宜蘭首家自助Check-in飯店，業者研發「溫泉Pizza」有貓王最愛的花生粉口味。 記者戴永華/攝影
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「品文旅」是宜蘭首家自助Check-in飯店，而且不提供一次拋棄式的備品，圖為「...
「品文旅」是宜蘭首家自助Check-in飯店，而且不提供一次拋棄式的備品，圖為「溫室」客房。 記者戴永華/攝影
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