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「小王子」慈善拍賣再一發！蘇富比與IWC 7月二度聯手

2019-07-05 13:10聯合報 記者孫曼╱即時報導

繼今年初成功拍賣好萊塢巨星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）於奧斯卡頒獎禮紅毯配戴的萬國表IWC Big Pilot’s Watch後，蘇富比（Sothebys）再度跟IWC合作慈善拍賣，將於7月8日到17日舉行的蘇富比鐘表網上專場，拍賣250枚限量版中編號第十之「PILOT LE PETIT PRINCE EDITION」18k 5N黃金萬年曆計時腕表，拍賣收益將撥捐Antoine de Saint-Exupéry 青年基金會，以慶祝基金會成立10週年。該腕表估價約60萬元起（15,000-30,000英鎊）。

Antoine de Saint-Exupéry聖修伯里青年基金會創立於2009年，而自2006年開始便與這位「小王子」故事作者家族傳人合作的IWC，更於草創時期便大力支持該基金會。為歡慶基金會10週年，雙方於今年6 月期間於巴黎舉辦「10年10日」展覽，除了展出這枚特別為基金會10週年而誕生的「PILOT LE PETIT PRINCE EDITION」萬年曆計時腕表，亦展出多件記錄基金會10年來重要事件的骨董與照片。

限量250枚的「PILOT LE PETIT PRINCE EDITION」萬年曆計時腕表採用午夜藍色表盤、搭載品牌自製89630機芯，結合計時功能以及由品牌最具代表性的萬年曆功能，至2100年都不需人手調教，12點方向備有月相顯示。蘇富比上拍的編號10的腕表在10時位置以米色夜光標誌時標，以慶祝Antoine de Saint-Exupéry 青年基金會成立10週年。

蘇富比與IWC今年初首度合作為Antoine de Saint-Exupéry聖修伯里青年基金會舉辦慈善義賣，拍賣品牌大使布萊德利庫柏於2月24日出席第91屆奧斯卡頒獎典禮時配戴的紅金表殼、午夜藍表盤IWC Big Pilot’s Watch。腕表於3月初時透過網路全球競標，自50萬元起標、以約186萬元落槌。

蘇富比再度跟IWC將於7月8日到17日舉行的蘇富比鐘表網上專場，拍賣250枚限量...
蘇富比再度跟IWC將於7月8日到17日舉行的蘇富比鐘表網上專場，拍賣250枚限量版中編號第十之「PILOT LE PETIT PRINCE EDITION」18k 5N黃金萬年曆計時腕表，估價約60萬元起。圖／蘇富比提供
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