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機票價格多少才算便宜？不想錯過捶心肝的「激省價」 看這裡

2019-07-05 12:30聯合報 記者羅建怡╱即時報導

你是否曾覺得機票價格讓人看得眼花撩亂？是否曾困惑到底多少錢的機票才值得出手呢？是不是深怕自己錯過好價錢或買貴了呢？全球旅遊搜尋Skyscanner日前推出「機票『Good』價指數」，整理出熱門旅遊目的地的票價資訊，供旅客作為參考依據，同時Skyscanner也在Line官方帳號上推出「低價機票訂閱」功能，只要在Line上設定好目的地及價格，每天會分析符合需求的旅遊產品。

常有旅客反應不知道買到的機票價格究竟是優惠還是昂貴，深怕自己成了冤大頭。因此，業者根據2018年的票價資訊，由低到高將機票價格區分為「激省價」（5%）、「美好價」（25%）、「平均價」（50%），以及「觀望價」（75%）四個區段，供旅客規劃出遊時做為參考。業者表示，「機票『Good』價指數」是為了讓旅客明瞭當下票價的落點，協助旅客找出心中可接受的機票價格，像是廉價航空的促銷活動與價格波動較大，建議旅客可以將理想價格設定在「激省價」至「美好價」之間，若是有出現合適的價位其實就可以考慮出手，可別為了等待夢寐以求的「激省價」，卻錯過了也相當優惠的「美好價」。

進一步來看，傳統航空與廉價航空的價差至少都有2,000元以上，而「觀望價」與「激省價」的價差甚至可以超過五成，因此若是能搶到廉價航空「激省價」的旅客，幾乎可以說是用單程票的價格買到來回票。

像是台灣旅客熱愛的東京，若是廉價航空可以搶到來回5,000元左右的機票，可以說非常划算的，但若是想搭乘傳統航空的旅客，預算可能就得拉高一倍左右。近年來非常熱門的宿霧，廉價航空有機會出現4,000元以下的優惠價，但傳統航空9,000元左右就已經是相當不錯的價位。至於向北京、香港和上海這類需求穩定的商務航線，因為沒有廉價航空競爭，價錢浮動範圍較小，建議有意前往的旅客盡早預定。

此外，Skyscanner也在Line官方帳號上同步推出「低價機票訂閱」功能，讓旅客透過Line就能夠接收每天的票價資訊，也可參考「Skyscanner『Good』價指數」，設定好價格範圍後，每天都將找出符合需求的旅遊產品。

Skyscanner公布「機票『Good』價指數」。圖／Skyscanner提供
Skyscanner公布「機票『Good』價指數」。圖／Skyscanner提供
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