出門旅途瘋一夏 當然要這個「神隊友」

2019-07-05 11:01 聯合線上 文／鄭嘉蕙



大聲宣布：度假囉！要去飛熱氣球、海邊衝浪，或是窩在飯店放空發懶啥都不做…管他計畫玩什麼，盛夏來臨就是要立刻開啟旅遊模式。完美假期計畫總有很多煩心事來攪局，穿不對衣服渾身濕黏、帶一堆單品實在累贅、不夠靓怎麼拍照喀擦當網美？我的老天鵝啊，炎夏要跨出旅遊這一步實在需要神隊友，「聰明穿搭」助我解決各種旅遊難題！

夏季旅遊難題多，如何聰明穿搭？可是一門大學問。 圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

美好的夏日值得來場偉大的旅行，UNIQLO「LET’S TRAVEL大放假祭」細膩觀察旅遊的種種需求，提出四種旅遊生活提案，無論是嶄新的夏日色彩、舒適機能與時尚版型，從機能到視覺都給你炎夏出門的勇氣。甚至只想宅在家的宅男宅女，都應該要有輕鬆自在度假一般的好心情。而選對旅途神隊友幫自己聰明穿搭，兼顧機能、穿搭、又省荷包！才是讓人從裡到外、心情與視覺兼顧的旅遊方案，給自己完美夏日出遊的大勇氣！

最怕夏日炎炎又濕黏～極限度假模式的神隊友對有些旅行者來說，上山下海到處跑的「極限度假模式」是最適合自己的！當然期待度假就是要時時刻刻伸展便利、舒適自在，尤其夏日炎炎，要如何保持一身不濕黏的舒爽感尤其重要！UNIQLO明星機能商品速乾排汗DRY-EX，攜手AIRism擺脫濕黏的束縛，回到飯店隨手搓洗很快又能打包，在旅途中以智慧機能陪伴上山下海。7/5-7/11期間，DRY-EX超速乾T和褲子還首次推出59折合購優惠！任兩件男女裝DRY-EX合購只要690元（原價兩件$1,180），而AIRism系列男女童裝也下殺$145元起，讓你不只出門渾身上下舒適自在，就連荷包也都聰明省下許多喔！

速乾排汗DRY-EX可以在旅途中常保全身乾爽，回到飯店也好清洗，不會讓行李臭氣熏天。 圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

如何隨時吸睛一百分～征服網美度假模式神隊友對於網美族而言，旅途當然會是分分秒秒靓麗搶眼、自信滿點的「網美度假模式」！因為度假的最高指導原則當然是以拍照打卡為主囉！而為了顯現自己的優勢，UNIQLO也推出許多網美網帥必備衣衫！像是女裝的超柔棉襯衫，或是男裝的超柔棉府綢條紋襯衫，都能夠用最簡單又充滿設計感的線條襯托出迷人光彩，讓你Hold住每一cut都充滿時尚感，不管是Instagram稱霸還是facebook奪讚，都是水噹噹、帥氣爆表的選擇。

簡單又充滿設計感的單品，是網美拍照必備裝扮。 圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

出不了遠門也要度假感～假裝度假模式神隊友因為機票昂貴、假期不夠長而無法出遠門的情況也是時常發生的事，但在這樣的情況下，即便只是與朋友出門小酌、逛街，讓自己有度假般的輕鬆感也是非常重要的！這時就非常適合UNIQLO「百搭」型的單品，像是寬版圓領T恤，有非常多款色系可以自由玩出自己想要的風格！不論是搭上EZY牛仔褲或是牛仔長裙，都能輕鬆度假感加分，讓去不了長途旅程的自己也有旅遊好心情！而這樣百搭的概念也可以運用在國內過夜的旅行，用一件百搭單品就省下行李空間，讓你在旅程中以百變形象現身，同時解決旅途難題！

百搭又舒適亮麗的單品，是夏季旅遊的最佳神隊友。 圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

簡單慵懶超放鬆～發懶度假模式神隊友！時常也越來越多真抽不出時間踏上旅程，而選擇待在家「慵懶度假模式」！不過也別忘了給自己在旅遊般的好心情。翻翻度假書籍、想想碧海藍天，穿上輕鬆又舒適的UT，搭配質感當道的Jeans，或是一件度假風洋裝、一條軟綿綿寬褲，躺在泳池邊發懶什麼都不想，就能給自己輕鬆好自在的感覺，讓自己每個步伐都舒適、每個呼吸都愉悅，從「心」出發也能度假！

一身度假裝扮，就算在家也能有旅遊的好心情。 圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

美好的夏日就是要來場偉大的旅行，UNIQLO「LET’S TRAVEL大放假祭」提出嶄新夏日色彩、舒適機能與時尚版型，作你瘋一夏的神隊友。為此也推出許多旅遊應援好康和優惠好禮，給你炎夏出門的大勇氣，別再等待，馬上了解更多。

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