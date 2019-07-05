親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

李承翰2年前熱血舊照曝光 這個笑容卻讓大家哭慘

出門旅途瘋一夏 當然要這個「神隊友」

2019-07-05 11:01聯合線上 文／鄭嘉蕙

大聲宣布：度假囉！要去飛熱氣球、海邊衝浪，或是窩在飯店放空發懶啥都不做…管他計畫玩什麼，盛夏來臨就是要立刻開啟旅遊模式。完美假期計畫總有很多煩心事來攪局，穿不對衣服渾身濕黏、帶一堆單品實在累贅、不夠靓怎麼拍照喀擦當網美？我的老天鵝啊，炎夏要跨出旅遊這一步實在需要神隊友，「聰明穿搭」助我解決各種旅遊難題！

夏季旅遊難題多，如何聰明穿搭？可是一門大學問。 圖／UNIQLO 提供
夏季旅遊難題多，如何聰明穿搭？可是一門大學問。 圖／UNIQLO 提供
分享

美好的夏日值得來場偉大的旅行，UNIQLO「LET’S TRAVEL大放假祭」細膩觀察旅遊的種種需求，提出四種旅遊生活提案，無論是嶄新的夏日色彩、舒適機能與時尚版型，從機能到視覺都給你炎夏出門的勇氣。甚至只想宅在家的宅男宅女，都應該要有輕鬆自在度假一般的好心情。而選對旅途神隊友幫自己聰明穿搭，兼顧機能、穿搭、又省荷包！才是讓人從裡到外、心情與視覺兼顧的旅遊方案，給自己完美夏日出遊的大勇氣！

最怕夏日炎炎又濕黏～極限度假模式的神隊友
對有些旅行者來說，上山下海到處跑的「極限度假模式」是最適合自己的！當然期待度假就是要時時刻刻伸展便利、舒適自在，尤其夏日炎炎，要如何保持一身不濕黏的舒爽感尤其重要！UNIQLO明星機能商品速乾排汗DRY-EX，攜手AIRism擺脫濕黏的束縛，回到飯店隨手搓洗很快又能打包，在旅途中以智慧機能陪伴上山下海。7/5-7/11期間，DRY-EX超速乾T和褲子還首次推出59折合購優惠！任兩件男女裝DRY-EX合購只要690元（原價兩件$1,180），而AIRism系列男女童裝也下殺$145元起，讓你不只出門渾身上下舒適自在，就連荷包也都聰明省下許多喔！

速乾排汗DRY-EX可以在旅途中常保全身乾爽，回到飯店也好清洗，不會讓行李臭氣熏...
速乾排汗DRY-EX可以在旅途中常保全身乾爽，回到飯店也好清洗，不會讓行李臭氣熏天。 圖／UNIQLO 提供
分享

如何隨時吸睛一百分～征服網美度假模式神隊友
對於網美族而言，旅途當然會是分分秒秒靓麗搶眼、自信滿點的「網美度假模式」！因為度假的最高指導原則當然是以拍照打卡為主囉！而為了顯現自己的優勢，UNIQLO也推出許多網美網帥必備衣衫！像是女裝的超柔棉襯衫，或是男裝的超柔棉府綢條紋襯衫，都能夠用最簡單又充滿設計感的線條襯托出迷人光彩，讓你Hold住每一cut都充滿時尚感，不管是Instagram稱霸還是facebook奪讚，都是水噹噹、帥氣爆表的選擇。

簡單又充滿設計感的單品，是網美拍照必備裝扮。 圖／UNIQLO 提供
簡單又充滿設計感的單品，是網美拍照必備裝扮。 圖／UNIQLO 提供
分享

出不了遠門也要度假感～假裝度假模式神隊友
因為機票昂貴、假期不夠長而無法出遠門的情況也是時常發生的事，但在這樣的情況下，即便只是與朋友出門小酌、逛街，讓自己有度假般的輕鬆感也是非常重要的！這時就非常適合UNIQLO「百搭」型的單品，像是寬版圓領T恤，有非常多款色系可以自由玩出自己想要的風格！不論是搭上EZY牛仔褲或是牛仔長裙，都能輕鬆度假感加分，讓去不了長途旅程的自己也有旅遊好心情！而這樣百搭的概念也可以運用在國內過夜的旅行，用一件百搭單品就省下行李空間，讓你在旅程中以百變形象現身，同時解決旅途難題！

百搭又舒適亮麗的單品，是夏季旅遊的最佳神隊友。 圖／UNIQLO 提供
百搭又舒適亮麗的單品，是夏季旅遊的最佳神隊友。 圖／UNIQLO 提供
分享

簡單慵懶超放鬆～發懶度假模式神隊友！
時常也越來越多真抽不出時間踏上旅程，而選擇待在家「慵懶度假模式」！不過也別忘了給自己在旅遊般的好心情。翻翻度假書籍、想想碧海藍天，穿上輕鬆又舒適的UT，搭配質感當道的Jeans，或是一件度假風洋裝、一條軟綿綿寬褲，躺在泳池邊發懶什麼都不想，就能給自己輕鬆好自在的感覺，讓自己每個步伐都舒適、每個呼吸都愉悅，從「心」出發也能度假！

一身度假裝扮，就算在家也能有旅遊的好心情。 圖／UNIQLO 提供
一身度假裝扮，就算在家也能有旅遊的好心情。 圖／UNIQLO 提供
分享

美好的夏日就是要來場偉大的旅行，UNIQLO「LET’S TRAVEL大放假祭」提出嶄新夏日色彩、舒適機能與時尚版型，作你瘋一夏的神隊友。為此也推出許多旅遊應援好康和優惠好禮，給你炎夏出門的大勇氣，別再等待，馬上了解更多

小編這邊也彙整幾個精彩重點，千萬別錯過囉！
留言抽：7/3 – 7/18在UNIQLO粉絲團指定活動貼文留下自己的旅行宣言，就有機會抽中獨家客製行李箱乙個+夏季出遊精選商品組乙組(共三組名額)，總價值約$18,000！
好禮傳送門
折扣優：7/5 – 7/11凡購買男女裝DRY-EX與Ultra Stretch Active指定款，首次59折合購優惠，兩件只要NT$690（原兩件NT$1,180）。
旅遊金：7/5 – 7/18 APP專屬獨家和旅遊平台Agoda合作，結帳時掃描UNIQLO APP會員條碼，即可獲得LINE旅遊+Agoda合計11%訂房優惠乙次。
超完美：4大完美度假模式穿搭推薦，超過百款早秋新色自信登場！

炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

Prada去哪兒？年輕人百大愛牌竟沒有它！這隻數位時代恐龍，打錯保守牌？

2019-07-05 10:40

夏天睡覺「涼被」怎麼選？三明治車縫法，讓妳不悶熱、舒爽到天亮！

2019-07-05 11:36

快來喔！宜蘭國際童玩節今下午3點起全國民眾免費試玩

2019-07-05 11:15

台灣咖啡豆供應霸主用時尚品味闖蕩咖啡紅海！刷爆IG的話題咖啡館CAFE!N

2019-07-05 09:00

CHANEL頂級珠寶 瑰麗俄羅斯 太陽與雙頭鷹

2019-07-05 00:01

飲品第2杯半價！樂天皇朝南洋風新料理　吃得到「鹹蛋黃魚皮、咖啡脆雞」

2019-07-05 00:01

CHANEL頂級珠寶下月登台 世界巡迴首站

2019-07-05 00:01

三星推65吋QLED 8K量子電視 4K夏季限定降萬元再送清淨機

2019-07-04 22:53

新婚超模 卡莉克勞斯裸身滾床 身上只有LV X Alex Israel聯名絲巾被

2019-07-04 22:34

《冰與火》珊莎法國補辦浪漫婚禮 LV打造復古婚紗美翻了！

2019-07-04 21:30

石二鍋貴又普大輸百元臭臭鍋？網不服：每次都要排超久…

2019-07-04 20:00

發行多張專輯 黑膠逆勢崛起

2019-07-04 19:51

長17公分、厚3公分！「戰斧豬排」霸氣上桌　還有3種「伊比利豬排」

2019-07-04 19:34

加賀屋 「金秋耀月」月餅升級 Q彈爆漿還有果肉

2019-07-04 18:58

切大大塊蓋滿碗！台南霸氣「最強排隊芒果冰」冰鄉IG打卡搶吃

2019-07-04 18:57

英國潮帽旗艦店進駐台北101 禾浩辰站台分享搭配訣竅

2019-07-04 18:16

懶人也可變型男 HOMME PLISSÉ遊樂場式的穿搭趣味一次搞定

2019-07-04 18:15

昆凌、林心如減齡、增高法寶 穿上7公分厚底鞋就對了！

2019-07-04 18:11

清爽吃肉肉！美福牛排館點牛排送夏季新菜3選1

2019-07-04 18:09

魏如萱搶先戴ORIS潛水新表 直呼 「女生戴男表也很帥」

2019-07-04 17:45

海賊迷出發！「ONE PIECE動畫20周年展」好拍到相機無法放下

2019-07-04 17:43

BLACKPINK的Lisa真的很喜歡CELINE手袋 拍好拍滿拍出身高180

2019-07-04 17:38

臉上出現「4症狀絕」對不要化妝 小心臉爛掉救不回來

2019-07-04 17:14

國泰航空翱翔台灣60載 送旅客喜憨兒餅乾分享喜悅

2019-07-04 16:37

膠囊休息區、國道自助餐超棒！統一超商「泰安服務區」7大首創服務

2019-07-04 14:58

快時尚大玩聯名 這次找來怪奇物語、阿拉丁...

2019-07-04 14:30

台灣彭坤炎、日本赤堀郁彥 當代漆藝交流展精采登場

2019-07-04 14:08

「珍珠」風暴來了！今夏茶飲不加「它」 就落伍了

2019-07-04 13:20

高級訂製服周／Armani重新定義八〇年代風格 Valentino翻玩東方民俗色彩

2019-07-04 13:00

知本老爺推出兒童職業體驗！暑假化身小小職人

2019-07-04 12:44

爸媽看過來！全球5間「玩具主題飯店」 讓小孩乖乖玩

2019-07-04 12:43

要吃要排3小時！台南最強排隊芒果冰 一年只賣1個月

2019-07-04 12:36

台灣首次！全景影像+VR 表演藝術典藏展新局

2019-07-04 11:56

先做生意再做藝術 他靠自己不怕官方

2019-07-04 11:55

轉賣發大財？寶可夢悠遊卡秒售罄 原價350網購飆到9999

2019-07-04 11:00

世界排名第7、亞洲第4！副市長親來台 力推「釜山MICE」

2019-07-04 01:28

設計師「衣」起挺女權

2019-07-04 00:11

「50款港點＋節氣精釀啤酒」通通吃喝到飽！D弐拾弐×啤酒頭聯名 只有11天

2019-07-03 23:32

《名偵探柯南：紺青之拳》 粉絲必訪新加坡景點大公開

2019-07-03 22:57
看更多

熱門文章

套房一個月電費破1300元 網友揪出這幾樣是吃電怪獸

2019-07-04 18:05

大家吃火鍋的方法都錯了！ 12年店員告訴你怎樣才好吃

2019-07-04 13:32

「珍珠」風暴來了！今夏茶飲不加「它」 就落伍了

2019-07-04 13:20

殺警案讓她感慨：低薪又有精神疾病者 敢花錢諮商嗎？

2019-07-04 21:55

膠囊休息區、國道自助餐超棒！統一超商「泰安服務區」7大首創服務

2019-07-04 14:58

高雄左營也爆登革熱群聚 疾管署鎖定蚊媒熱區進攻

2019-07-04 18:34

出社會才懂做人比做事重要 情商高的人必會「4件事」先把嘮叨嘴閉上

2019-07-04 21:26

他覺超商關東煮很髒不敢吃 網友分享消費過程被罵翻

2019-07-04 20:16

台南登革熱 與4年前疫情大爆發條件相像

2019-07-04 22:36

要吃要排3小時！台南最強排隊芒果冰 一年只賣1個月

2019-07-04 12:36

健檢發現肺結節等於有肺癌？醫：需進一步就醫確認

2019-07-04 12:31

因應炎夏！北市435處路口紅綠燈時間縮短了

2019-07-04 14:10

台南登革熱防疫人員憂：各項條件都像2015年大爆發

2019-07-04 12:02

這5種蔬菜煮過再吃 營養翻倍

2019-07-05 10:14

每日星座運勢／雙子運勢有貴人相助 想省錢別逛街

2019-07-05 00:00

切大大塊蓋滿碗！台南霸氣「最強排隊芒果冰」冰鄉IG打卡搶吃

2019-07-04 18:57

海賊迷出發！「ONE PIECE動畫20周年展」好拍到相機無法放下

2019-07-04 17:43

南部登革熱疫情防疫 竟然靠這項工具立了大功

2019-07-04 12:02

兩人同行 搭高鐵入住五星飯店最低0元起

2019-07-04 13:09

台灣咖啡豆供應霸主用時尚品味闖蕩咖啡紅海！刷爆IG的話題咖啡館CAFE!N

2019-07-05 09:00

益生菌營養補充品 改善代謝症候群

2019-07-04 16:03

台北底下秘密城市！竟含清、日、台三文化層

2019-07-05 09:30

感冒看中醫？ 中醫公會：可立即見效

2019-07-04 16:17

不捨！「孩子的書屋」創辦人陳爸驟逝

2019-07-04 23:48

高雄本土登革熱再添2例 自由黃昏市場休市3天防疫

2019-07-04 18:52

高中生暗諷韓國瑜說謊 醫師：從這些跡象可以判斷

2019-07-04 12:28

台大癌醫試營運半年 明天開放網路與現場掛號

2019-07-04 12:50

今年C肝新藥名額即將用完?健保署:正在盤點

2019-07-04 18:06

《冰與火》珊莎法國補辦浪漫婚禮 LV打造復古婚紗美翻了！

2019-07-04 21:30

【賞文迴響】嫣紅蔓／公婆心中的兩把尺

2019-07-05 06:00

爸媽看過來！全球5間「玩具主題飯店」 讓小孩乖乖玩

2019-07-04 12:43

新婚超模 卡莉克勞斯裸身滾床 身上只有LV X Alex Israel聯名絲巾被

2019-07-04 22:34

長17公分、厚3公分！「戰斧豬排」霸氣上桌　還有3種「伊比利豬排」

2019-07-04 19:34

每次投資都賠錢？快記下12生肖的投資盲點

2019-07-04 11:42

氣象局：西南風吹來 南部雨下不停

2019-07-05 10:14

影／沿路奔跑20公尺 疑台灣黑熊現身花蓮清水部落

2019-07-04 12:02

衛福部公布核准2細胞療法機構 共12種適應症

2019-07-04 18:02

新北捷運三鶯線進度32％ 拚2023年完工

2019-07-04 12:57

原住民國有林採集除罪化 採菇蕈野菜免申請

2019-07-04 11:41

先做生意再做藝術 他靠自己不怕官方

2019-07-04 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top