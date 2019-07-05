健康新風潮正夯 名媛貴婦喝的是這款

2019-07-05 07:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



誰說下午茶，只有茶、咖啡？今夏名媛貴婦的下午茶正吹起一股健康新風潮，由3顆柳橙、半顆檸檬，以及半顆葡萄柚鮮榨而成的「綜合橘橙鮮榨果汁 BUBBLE JUICE」，才是時下正夯的下午茶新選擇。

這是由擁有法國藍帶廚藝學院背景的山蘭居主廚蘭惟涵Anne與保養品牌伊麗莎白雅頓首次跨界推出聯名雙人下午茶，當中最具話題的下午茶果汁，滿滿的新鮮水果元素，搭配法國進口超高速秒榨果汁機現榨，且完全不添加任何一滴水分和糖分，今夏正掀起一股新鮮與甜美的下午茶新風潮。

伊麗莎白雅頓台灣分公司總經理馬敏桂表示，這次透過與山蘭居的合作，推出「抗氧化下午茶」，是由PREVAGE 艾地苯系列而來的靈感，提倡的是一種lifestyle，一種由內到外淨化保養的現代美學概念。也讓保養，不再只是冰冷的科技成分溝通而已，搭配山蘭居一向強調的健康飲食之道，並由曾任米其林星級餐廳主廚蘭惟涵Anne親自操刀，為品牌量身訂製下午茶各式餐點。

伊麗莎白雅頓 X 山蘭居 艾地苯「橘色奇蹟 煥采淨化」聯名雙人下午茶每人為三項鹹食、三項甜食，搭配一杯果汁。鹹食中蘋果蔬菜捲選用在地有機胡蘿蔔、水梨、蘋果以及蔬菜條等5種蔬果食材，手工醃製的鮭魚泡芙與鳳梨莎莎沙拉富含多重抗氧化食材，舉凡鮭魚、黑豆、毛豆或是薏仁，都是美麗肌膚的來源。

甜食部分，則有人氣檸檬塔、芒果千層酥與百香水果奶酪，選用時令新鮮的百香果、火龍果、奇異果以及愛文芒果，具有豐富維他命C，以及最令人期待的橙橘果汁BUBBLE JUICE。