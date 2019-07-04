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三星推65吋QLED 8K量子電視 4K夏季限定降萬元再送清淨機

2019-07-04 22:53聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

4K已成目前新電視的基本規格，台灣的8K市場更是蓄勢待發，根據台灣三星電子預估，今年8K電視滲透率上看至5%，有極大的發展潛力。看準此趨勢，台灣三星電子宣布再推出QLED 8K量子電視65吋新尺寸Q900R，多元的智慧娛樂內容支援搭配豐富的尺寸規格，讓消費者享有更多選擇。

2019 QLED 8K量子電視Q900R擁有優異的金屬量子點顯色技術以及8K量子尖端智慧處理器科技，完美呈現100%色域，並透過AI智慧升頻技術及AI智慧音場調校技術，即時分析優化影像畫質以及調校音效表現；除了搶先支援Apple TV App與Airplay 2串流分享，更首次與Windows合作支援Remote Access功能，應用超多元。

為回饋消費者，三星今夏獻上超好康優惠，除了65吋2019 QLED量子電視系列Q80R、Q70R及Q60R祭出夏季優惠價，最高降價1萬元外，更推出「今夏之最、視界驚艷」活動，即日起至9月8日止，凡購買QLED量子電視、4K UHD電視指定機型，郵寄回函或線上登錄，即可獲得Dyson supersonic吹風機等超值好禮，其中65吋QLED 8K量子電視Q900R新上市就送Honeywell空氣清淨機。

而美型與優異畫質兼具的The Frame美學電視，獨家內建三星收藏之100件免費的藝術作品，也可透過藝術市集Art Store探索12間以上的美術館與藝廊。在今年全新升級的藝術模式2.0中，更打造全新投影片輪播模式，不論開關機都是藝術。即日起至9月8日，入手The Frame美學電視，郵寄回函或線上登錄即送專屬藝術展架及風格畫框，輕鬆享受時尚美學生活。

三星QLED 8K量子電視65吋，建議售價179,900元，預計7月中於全台通路...
三星QLED 8K量子電視65吋，建議售價179,900元，預計7月中於全台通路陸續上市。圖／台灣三星電子提供
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即日起至9月8日止，入手The Frame美學電視，郵寄回函或線上登錄即送專屬藝...
即日起至9月8日止，入手The Frame美學電視，郵寄回函或線上登錄即送專屬藝術展架及風格畫框。圖／台灣三星電子提供
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