三星推65吋QLED 8K量子電視 4K夏季限定降萬元再送清淨機

2019-07-04 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



4K已成目前新電視的基本規格，台灣的8K市場更是蓄勢待發，根據台灣三星電子預估，今年8K電視滲透率上看至5%，有極大的發展潛力。看準此趨勢，台灣三星電子宣布再推出QLED 8K量子電視65吋新尺寸Q900R，多元的智慧娛樂內容支援搭配豐富的尺寸規格，讓消費者享有更多選擇。

2019 QLED 8K量子電視Q900R擁有優異的金屬量子點顯色技術以及8K量子尖端智慧處理器科技，完美呈現100%色域，並透過AI智慧升頻技術及AI智慧音場調校技術，即時分析優化影像畫質以及調校音效表現；除了搶先支援Apple TV App與Airplay 2串流分享，更首次與Windows合作支援Remote Access功能，應用超多元。

為回饋消費者，三星今夏獻上超好康優惠，除了65吋2019 QLED量子電視系列Q80R、Q70R及Q60R祭出夏季優惠價，最高降價1萬元外，更推出「今夏之最、視界驚艷」活動，即日起至9月8日止，凡購買QLED量子電視、4K UHD電視指定機型，郵寄回函或線上登錄，即可獲得Dyson supersonic吹風機等超值好禮，其中65吋QLED 8K量子電視Q900R新上市就送Honeywell空氣清淨機。