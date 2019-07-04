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新婚超模 卡莉克勞斯裸身滾床 身上只有LV X Alex Israel聯名絲巾被

2019-07-04 22:34聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

日前才舉辦浪漫婚禮的卡莉克勞斯（Karlie Kloss），在IG放上一張躺在床上的慵懶美圖，看來只有披著一條海浪圖樣的絲巾被，這件以Monogram圖樣和畫作作為正反面設計的被子，來自路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和艾力克斯．伊斯瑞爾（Alex Israel）合作的織品，展現卡莉克勞斯的甜美幸福。

近期艾力克斯．伊斯瑞爾新作不斷，今年4月路易威登在亞洲上市3款全新香氛Sun Song、Cactus Garden、Afternoon Swim，以夏日的黃藍綠三色主視覺，引人走進海島度假的風情，其主視覺與包裝就是艾力克斯．伊斯瑞爾的設計作品，摩登而復古，受到故鄉「天使之城」洛杉磯的影響。最近路易威登與六位藝術家合作，打造了6個Arty Capucines系列包款、每款全球各限量300個，其中一位也是艾力克斯．伊斯瑞爾，他的創作將波浪運用精準染色、縫線技術呈現，讓Capucines手袋變得活潑有趣，兩片鯊魚鰭是梳子、鏡子的手柄設計，同時是包款的插袋裝飾。

此外，艾力克斯．伊斯瑞爾也和RIMOWA合作聯名行李箱，同樣以洛杉磯的落日作為視覺發想，藍、綠、粉橘加上鋁鎂合金的材質，綻放未來感的輕盈空靈。

艾力克斯．伊斯瑞爾打造的Arty Capucines系列包款，售價29萬6,00...
艾力克斯．伊斯瑞爾打造的Arty Capucines系列包款，售價29萬6,000元。圖／LV提供
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艾力克斯．伊斯瑞爾也和RIMOWA合作聯名行李箱。圖／取自IG
艾力克斯．伊斯瑞爾也和RIMOWA合作聯名行李箱。圖／取自IG
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艾力克斯．伊斯瑞爾為路易威登全新古龍水打造的視覺意象。圖／LV提供
艾力克斯．伊斯瑞爾為路易威登全新古龍水打造的視覺意象。圖／LV提供
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卡莉克勞斯滾床照，身上只有路易威登和艾力克斯．伊斯瑞爾合作的織品系列。圖／取自I...
卡莉克勞斯滾床照，身上只有路易威登和艾力克斯．伊斯瑞爾合作的織品系列。圖／取自IG
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路易威登的三款古龍水外包裝也是出自艾力克斯．伊斯瑞爾的設計。圖／LV提供
路易威登的三款古龍水外包裝也是出自艾力克斯．伊斯瑞爾的設計。圖／LV提供
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茱麗葉路易斯為艾力克斯．伊斯瑞爾和RIMOWA合作聯名行李箱拍攝的搶眼照片。圖／...
茱麗葉路易斯為艾力克斯．伊斯瑞爾和RIMOWA合作聯名行李箱拍攝的搶眼照片。圖／取自IG
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卡莉克勞斯身上的絲巾，來自路易威登和艾力克斯．伊斯瑞爾合作的織品系列。圖／取自I...
卡莉克勞斯身上的絲巾，來自路易威登和艾力克斯．伊斯瑞爾合作的織品系列。圖／取自IG
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艾力克斯．伊斯瑞爾打造的Arty Capucines系列包款，售價29萬6,00...
艾力克斯．伊斯瑞爾打造的Arty Capucines系列包款，售價29萬6,000元。圖／皆為LV提供
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