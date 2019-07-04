新婚超模 卡莉克勞斯裸身滾床 身上只有LV X Alex Israel聯名絲巾被

2019-07-04 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



日前才舉辦浪漫婚禮的卡莉克勞斯（Karlie Kloss），在IG放上一張躺在床上的慵懶美圖，看來只有披著一條海浪圖樣的絲巾被，這件以Monogram圖樣和畫作作為正反面設計的被子，來自路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和艾力克斯．伊斯瑞爾（Alex Israel）合作的織品，展現卡莉克勞斯的甜美幸福。

近期艾力克斯．伊斯瑞爾新作不斷，今年4月路易威登在亞洲上市3款全新香氛Sun Song、Cactus Garden、Afternoon Swim，以夏日的黃藍綠三色主視覺，引人走進海島度假的風情，其主視覺與包裝就是艾力克斯．伊斯瑞爾的設計作品，摩登而復古，受到故鄉「天使之城」洛杉磯的影響。最近路易威登與六位藝術家合作，打造了6個Arty Capucines系列包款、每款全球各限量300個，其中一位也是艾力克斯．伊斯瑞爾，他的創作將波浪運用精準染色、縫線技術呈現，讓Capucines手袋變得活潑有趣，兩片鯊魚鰭是梳子、鏡子的手柄設計，同時是包款的插袋裝飾。