《冰與火》珊莎法國補辦浪漫婚禮 LV打造復古婚紗美翻了！
最近因為影集《冰與火之歌：權力遊戲》中珊莎一角、電影《X戰警：黑鳳凰》而人氣旺到不行的英國女星蘇菲特納（Sophie Turner），日前和美國男團強納斯兄弟（Jonas Brothers）二哥喬強納斯（Joe Jonas）於拉斯維加斯低調公證結婚，近日選在南法補辦盛大婚禮，雖然關於婚禮的一切依舊是相當保密，但小倆口今日於IG公布了婚禮現場照，雖然以簡約黑白風呈現，但幸福甜蜜的氣息還是藏不住。
身為Louis Vuitton（簡稱LV）品牌好友，蘇菲特納先前已多次穿著LV服飾出席活動和受邀看秀，這次她的婚紗當然也是由LV打造。品牌創意總監Nicolas Ghesquiere為她量身訂製一件長袖深V花朵刺繡薄紗點綴真絲皮革緞面材質禮服，高腰束腰設計復古典雅，兩人手牽手漫步在親友灑落的花瓣下，相當浪漫。
巧合的是，曾經和喬強納斯傳出交往緋聞的超模Karlie Kloss，也才剛在6月底於美國懷俄明州（State of Wyoming）補辦與企業家老公Joshua Kushner的結婚派對，當天她穿的是紐約新銳時尚品牌Jonathan Simkhai設計的白色洋裝，包括奧蘭多布魯與凱蒂佩瑞這對戀人，以及與Karlie Kloss非常要好的時尚部落客Derek Blasberg等人，都參與了那場充滿拓荒風格的婚禮派對。
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