《冰與火》珊莎法國補辦浪漫婚禮 LV打造復古婚紗美翻了！

2019-07-04 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



最近因為影集《冰與火之歌：權力遊戲》中珊莎一角、電影《X戰警：黑鳳凰》而人氣旺到不行的英國女星蘇菲特納（Sophie Turner），日前和美國男團強納斯兄弟（Jonas Brothers）二哥喬強納斯（Joe Jonas）於拉斯維加斯低調公證結婚，近日選在南法補辦盛大婚禮，雖然關於婚禮的一切依舊是相當保密，但小倆口今日於IG公布了婚禮現場照，雖然以簡約黑白風呈現，但幸福甜蜜的氣息還是藏不住。

身為Louis Vuitton（簡稱LV）品牌好友，蘇菲特納先前已多次穿著LV服飾出席活動和受邀看秀，這次她的婚紗當然也是由LV打造。品牌創意總監Nicolas Ghesquiere為她量身訂製一件長袖深V花朵刺繡薄紗點綴真絲皮革緞面材質禮服，高腰束腰設計復古典雅，兩人手牽手漫步在親友灑落的花瓣下，相當浪漫。