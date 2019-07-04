發行多張專輯 黑膠逆勢崛起

2019-07-04 19:51 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



董事長樂團表示，下一張還在籌備中的新專輯也將以黑膠唱片發行。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

黑膠崛起！今年入圍格萊美最佳專輯包裝講的董事長樂團專輯《祭》，今年首發行黑膠版唱片。好感音樂表示，今年首發推出5張黑膠膠專輯，包括董事長經典《眾神護台灣》與《祭》 、重刻台灣戰前音樂的《台北1932》 等，未來將推出金曲歌王流氓阿德、音樂人鍾興民專輯計畫，復興台灣黑膠文化。

黑膠發行新專輯

「黑膠唱片市場逆勢成長！」好感音樂表示，數位化浪潮後，全球樂愛者的聆聽習慣又產生變化，CD銷售曲線筆直墜入深淵，反而是近年來黑膠唱片正以新音樂載體霸主之姿崛起。包括全球最酷的美國 Amoeba唱片行和東京Disk Union等，年銷售量皆以倍數成長。

針對下一張專輯（第13張專輯）計畫以黑膠唱片發行，貝斯手林大均先笑稱，「現在已經找不到CD播放器了，只好發行黑膠。」隨後，他認真解釋起製作理念：「我們樂團名稱為什麼要叫董事長？因為我們要做自己的董事長，我們要做自己的音樂，黑膠是有溫度的音樂。」

先前張信哲發行1000張黑膠唱片，董事長樂團也預估將發行700~1000張。林大均分析，1000張這個數字是經過市場預估的，因為其實黑膠唱片市場是由一群固定的收藏家所組成。

音樂人共創《撐》

談到近日台港音樂圈大串聯聲援香港反送中，由數十音樂人共同創作的歌曲《撐》，參與創作的他們表示，「因為感受到台灣音樂人想幫忙卻幫不上忙的窘境，所以想用音樂支持。」政治立場鮮明的林大均也說：「敏感話題，許多藝人不方便發聲，我們也能諒解。」

董事長樂團直言，台灣的音樂祭應多邀請在香港支持反送中的音樂人來，像是曾參與高雄大港開唱音樂祭的黃秋生、何韻詩。

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