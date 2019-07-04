加賀屋 「金秋耀月」月餅升級 Q彈爆漿還有果肉

2019-07-04 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



日式典雅的桃山月餅會爆漿？這是今年北投日勝生加賀屋推出限量的「金秋耀月」月餅禮盒，從裡到外依舊展現雅致，但滋味創新，不只口感爆漿，表皮Q彈、滋味綿密，還吃得到果肉，健康與美味雙升級。

很多人不知道，日本也過中秋節，而且在日本有兩個中秋節，分別是8月15日、9月13日，但因農曆8月15日的月亮最圓，且這天的滿月被稱為「中秋の名月」，因此，日本的中秋節又稱為「十五夜」，是相聚賞月的日子。北投加賀屋這款限量的 「金秋耀月」月餅禮盒，就以日本江戶時代流傳至今的工藝品「切子」，呼應夜空中清澈晶亮的明月，朦朧月光滲入帳子窗襯著和紙閃耀著金光，雅致且獨特。

此外，北投加賀屋的「桃山皮」月餅，源於日本桃山，屬於和菓子的一種，製作過程不使用麵粉，而是以白豆沙餡揉入蛋黃捏製而成，得靠師傅長年的經驗累積，餅皮才能無裂痕且閃著金黃光澤；餅皮與內餡的比例更展現功力。而桃山月餅相較於台灣傳統月餅，小巧精致不油膩，吃起來也更清爽無負擔。