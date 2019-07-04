切大大塊蓋滿碗！台南霸氣「最強排隊芒果冰」冰鄉IG打卡搶吃
被喻為台南「最強排隊芒果冰」的知名冰店「冰鄉」，每年芒果冰開賣的夏天，對當地吃貨來說可是一大盛事，也有外縣市粉絲為了呷冰規劃衝台南，更多人炎夏心甘情願排隊，只為再次一嘗霸氣大碗的巨無霸芒果冰。
「冰鄉」的「芒果牛乳冰」用料就是狂，光看照片就讓人直吞口水，芒果牛乳冰上桌前切得豪邁又大塊，不只一種芒果更添滋味，因為新鮮水果數量有限的，想吃要先到現場拿號碼牌，迅速完售也是常有的事情，可見得熱門程度。
最近剛吃完的網友分享，今年的芒果冰依然不負眾望一樣好吃！「芒果多到看不到冰」、「芒果冰霸王」、「芒果切塊超多滿炸」、「飽到喉嚨」，附上的芒果醬也讓吃冰的口感更多層次，淋上去有冰沙口感，多點一顆手工布丁也能讓整碗冰滋味更豐富，但還是良心建議先解決這麼大盤的芒果冰，不然會超飽啦。
雖然「冰鄉」下午才營業，但有不少忠實粉絲是提早去排隊拿號碼牌，現場排隊需要等候一陣子，吃貨們在這個炎熱的夏天要注意防曬，店家還會在粉專每日公告是否已經賣完，讓芒果冰控看到今日銷售一空的公告，可不要白跑一趟，詳細資訊可上店家粉絲團查詢。
哪裡吃
冰鄉
台南市中西區民生路一段160號
芒果牛乳冰 160
加布丁 20
售價如有更動以店家現場實際公布為準
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