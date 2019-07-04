New Surface Pro狂降1萬元！全國電子推台北多媒體展限定優惠

2019-07-04 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全國電子Digital City資訊達人服務團隊進攻7月5日至7月8日登場的2019台北國際多媒體展，看準暑假商機，揮手力邀果粉、學生族群及電競玩家到展場攤位搶優惠，iPad、MacBook現場購機滿1萬元現折500元，滿2萬元現折1千元；超夯話題商品New Surface Pro也推出超狂專案，原價34,888元的New Surface Pro（i5／8G／256G）狂降1萬元，展場特價24,888元，每日限量10台。

另有電競玩家矚目的AOC 39型VA曲面電競螢幕，不到78折特價6,888元就能入手；ASUS、ACER、MSI、Lenovo、HP電競電腦及輕薄電腦等展場優惠價，ASUS X560UD i7 GTX獨顯混碟筆電（IPS面板）降價5千元、展場限定價26,900元，ASUS X540UB i5 2G獨顯混碟筆電展場特價17,900元。Switch暑假瘋狂賽車包展場限定87折特價萬元有找，每日限量10台。