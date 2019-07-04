懶人也可變型男 HOMME PLISSÉ遊樂場式的穿搭趣味一次搞定

2019-07-04 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的秋冬全新系列，在台北遠企購物中心天碟廣場展出，以「PLAYGROUND．遊樂場」為題，提供實穿、輕便、不費神的時尚造型。

原本定位為副線的HOMME PLISSÉ，於今年1月在巴黎正式獨立發表，是2013年在日本成立、2015年正式在遠企與BAO BAO合併展店的品牌，它強調的是不論玩樂、休閒、上班、派對都適用的日常穿搭，最大特色是所有單品都可以調換堆疊，不管哪件顏色、款式都可以交互搭配，休閒也可瞬間變正式，帶來不設限與更多可能性的男裝穿搭模式。