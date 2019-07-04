懶人也可變型男 HOMME PLISSÉ遊樂場式的穿搭趣味一次搞定
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的秋冬全新系列，在台北遠企購物中心天碟廣場展出，以「PLAYGROUND．遊樂場」為題，提供實穿、輕便、不費神的時尚造型。
原本定位為副線的HOMME PLISSÉ，於今年1月在巴黎正式獨立發表，是2013年在日本成立、2015年正式在遠企與BAO BAO合併展店的品牌，它強調的是不論玩樂、休閒、上班、派對都適用的日常穿搭，最大特色是所有單品都可以調換堆疊，不管哪件顏色、款式都可以交互搭配，休閒也可瞬間變正式，帶來不設限與更多可能性的男裝穿搭模式。
即日起正式在台北遠企購物中3樓登場的靜態展，將展至8月12日止，重現巴黎發表會的遊樂場氛圍，進行一場縐褶的瘋狂娛樂。或許對於多數台灣男性來說，服裝習慣就是抓了什麼就穿什麼，HOMME PLISSÉ所有服裝都可水洗、不用熨燙、輕便，其實解決了一個問題就是，本來覺得時尚跟他無關的人，都可以無意中穿出簡單的時尚感，又可因應各種場合的變化。秋冬系列主打的單品包括拳擊外套、日式和服大衣等，連帽拳擊外套前襟可以扣起來，結合一點點和服輪廓；淺綠色和服大衣特色在於背後的肩線，是ISSEY MIYAKE的經典剪裁，圓弧線具有修飾身型的效果，色彩則是延續自春夏色系的抹茶綠，其他還有和服短版外套、西裝長外套等實穿剪裁。
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