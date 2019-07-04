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全球限定!漫威粉絲好康限此影城收集

2019-07-04 18:14聯合報 記者張佑生╱即時報導

台北哈拉影城配合《蜘蛛人:離家日》7月3日全台上映，再度攜手國際精品品牌Deseno推出蜘蛛人護照夾套餐活動。一個原價980元的蜘蛛人護照夾，一張電影票，一份飲料，一份爆米花，現場組合售價999元，物超所值！

延續漫威無限宇宙系列真正的最終章《蜘蛛人：離家日》劇情更是需要保密防諜，哈拉影城乘勢推出全球唯一的蜘蛛人防爆雷紋身貼紙，添加給漫威影迷防爆雷的額外樂趣。參加防爆雷線上活動的粉絲，影城更祭出25吋黑蜘蛛漫威行李箱，與全台粉絲共襄盛舉。

先前《復仇者聯盟：終局之戰》推出的硬殼包套餐活動，供不應求，鋼鐵人更出現全台斷貨現象。本次售票處現場更回饋會員，憑點數即可加價獲得漫威系列硬殼過夜包，影城在上映前呼籲粉絲們千萬別錯過！

哈拉獨有品牌「跨腳影廳」標榜最居家舒適的座位間距，配合響震椅子設備深受漫威粉絲觀影推薦，本次更增開了許多跨腳影廳的場次，讓大家可以有更多的時刻選擇。長期注重觀影品質外，哈拉更關注每一位貴賓的飲食習慣，尤以哈拉的客人特別喜愛影城炸物。本次暑假更攜手知名炸雞業者—怪獸炸雞店共同聯名，階段性推出2大商品，無骨雞腿排以及7月8日正式開賣的怪獸起司可頌堡。雙方聯名喊出看電影吃炸雞的口號，讓貴賓皆可享受大口吃美食，舒適看電影的樂趣。

無骨雞排熱賣中。圖／哈拉影城提供
無骨雞排熱賣中。圖／哈拉影城提供
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薩諾斯的護照夾。圖／哈拉影城提供
薩諾斯的護照夾。圖／哈拉影城提供
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蜘蛛人與美國隊長的護照夾。圖／哈拉影城提供
蜘蛛人與美國隊長的護照夾。圖／哈拉影城提供
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漫威系列硬殼包加價購。圖／哈拉影城提供
漫威系列硬殼包加價購。圖／哈拉影城提供
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電影防爆護照

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