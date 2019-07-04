全球限定!漫威粉絲好康限此影城收集

2019-07-04 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



台北哈拉影城配合《蜘蛛人:離家日》7月3日全台上映，再度攜手國際精品品牌Deseno推出蜘蛛人護照夾套餐活動。一個原價980元的蜘蛛人護照夾，一張電影票，一份飲料，一份爆米花，現場組合售價999元，物超所值！

延續漫威無限宇宙系列真正的最終章《蜘蛛人：離家日》劇情更是需要保密防諜，哈拉影城乘勢推出全球唯一的蜘蛛人防爆雷紋身貼紙，添加給漫威影迷防爆雷的額外樂趣。參加防爆雷線上活動的粉絲，影城更祭出25吋黑蜘蛛漫威行李箱，與全台粉絲共襄盛舉。

先前《復仇者聯盟：終局之戰》推出的硬殼包套餐活動，供不應求，鋼鐵人更出現全台斷貨現象。本次售票處現場更回饋會員，憑點數即可加價獲得漫威系列硬殼過夜包，影城在上映前呼籲粉絲們千萬別錯過！