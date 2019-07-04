清爽吃肉肉！美福牛排館點牛排送夏季新菜3選1

2019-07-04 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



迎接炎熱夏天到來，胃口難免有些不佳，Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館從即日起除更新義式沙拉吧菜色外，推出「艷夏果漾三重奏」，使用夏季常見水果如西瓜、哈密瓜、鳳梨等，搭配海鮮或火腿，做成3道開胃菜，讓饕客夏天吃牛排也能很清爽。即日起若點55天28盎司以上乾式熟成牛排就送開胃新菜3選1。

Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館迎來新任行政副主廚徐正育，並針對義式沙拉吧及開胃菜推出新菜色。其中，義式沙拉吧端出各種「輕盈滋味」，像是芒果藜麥番茄沙拉、地中海風花椰菜、燻肉柳橙長豆沙拉、長崎雞肉沙拉、南義酸甜魚等，強調健康無負擔的各色料理，讓饕客在炎熱夏天依然胃口大開。

此外，徐正育設計3道同樣是清爽口感開胃菜，其中，西瓜辣鮪魚用夏威夷傳統料理醃魚Poke手法，以醬油、海鹽為基底醃製鮪魚，再用墨西哥辣椒、洋蔥、蜂蜜、醋等醃漬入味，搭配台灣小玉西瓜及芥末葉，香甜又酸辣，令人一口接著一口。

鳳梨西班牙大蒜蝦靈感來自鳳梨蝦球，但注入西班牙Tapas風味，使用台灣明蝦用西班牙大蒜蝦方式烹調，搭配鳳梨酸甜滋味，襯托大蒜蝦海味。哈密瓜伊比利火腿則是經典菜色，以台灣哈密多多汁特性，配上西班牙伊比利火腿油脂，再佐醋糖水、甜菜根醃漬的酸甜洋蔥，開胃解膩。