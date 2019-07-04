魏如萱搶先戴ORIS潛水新表 直呼 「女生戴男表也很帥」
今年，ORIS再次以保育藍鯨、珊瑚和海洋污染為題，分別打造出對應表款。並找來升格新手媽媽的歌手魏如萱演繹，透過她的角度，來看待我們身處的環境問題。
歌手魏如萱表示，自從當媽之後，對於環保的問題就更為重視，希望能留給下一代更乾淨的生活。所以時常身體力行的在出門時都會攜帶購物袋或在外用餐時自備餐具、拒絕使用吸管等，而首次參與ORIS的活動，也對於品牌注重環境議題用心，感到佩服。魏如萱說「像我今天戴的藍鯨限量表，底蓋上就有一頭藍鯨的圖案，能時刻的提醒我對於海洋生態的關注」，對於限量套表，能以廢棄塑料重製當作表盒，有著高度興趣。不僅如此，魏如萱還提到自己不是個骨架小的女生，所以喜歡中性表，私下也常因為要搭配造型而購入腕表，直說「女生戴男表也很帥」。
潛水表在台灣的鐘表市場依舊熱門，但少有像ORIS一樣，能在推出新款時結合環保意識，同時又受到表迷的喜愛。從先前的注重水資源為靈感的表款，再到今年推出第三代的大堡礁限量腕表，以及和鯨豚保育協會合作推出的藍鯨限量腕表，加上利用從海洋回收塑料為元素的潔淨海洋限量表款，ORIS透過招牌潛水表的形式，提醒了消費者關注海洋生態的變化。
不同於2016年推出的第二代，全新的大堡礁限量表款，表徑略小，但同樣以Aquis潛水表做延伸設計，以藍色漸層表盤搭配水藍色陶瓷表圈，讓人聯想到珊瑚水域的情景。潔淨海洋限量表款也同樣具有漸變藍色表盤和藍色單向陶瓷表圈的配置，特別採用了再生PET塑料製成的後底蓋，而且每一只都配有以藻類製成的環保特殊表盒。而魏如萱配戴的藍鯨限量表，是首款小表盤採用3、6、9點佈局的Aquis系列計時碼表。一樣具有其他兩款的「海洋元素」，但不單售，與大堡礁限量表款、潔淨海洋限量表組成海洋三部曲套表，全球僅200套。
留言