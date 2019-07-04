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海賊迷出發！「ONE PIECE動畫20周年展」好拍到相機無法放下

2019-07-04 17:43聯合報 記者江佩君╱即時報導

今年夏天最熱血的海賊王特展「ONE PIECE動畫20周年紀念特展」來囉，籌備超過一年的20周年特展，7/5起在台北松山文創園區登場，一幕幕經典動畫場景，都在展區逼真重現，場景超級多、超級好拍，經典元素更變成超萌美食，海賊迷快把相機準備好，準備來這跟魯夫與夥伴們相遇。

7/5起正式開展的「ONE PIECE動畫20周年紀念特展」，網路預售票已經銷售破數萬張，除了有台灣粉絲支持，還有星馬、香港等亞洲各地航海迷要組團約來看展。

這次特展有兩個展區，空間相當寬闊，讓看展空間更舒適。一進入場館的「540度環繞劇場」，透過影音聲光將粉絲瞬間帶進海賊王的世界。「海賊狂歡區」、「佐島區場景」、「蛋糕島場景」、「動畫設定稿特區」，每個經典場景，甚至是7月航海王動畫全新篇章「和之國」設定稿，都將在特展重現。

除了有近一層樓高的四皇大媽與24個大型公仔與動畫場景精緻呈現外，每一個場景都讓人相機無法放下。下載特展限定App，海賊迷入場可以現場掃描公仔，看到夥伴特效與角色同框合照。走進「佐烏區」，走入指定區域，可透過互動投影裝置化身島上居民。

海賊王動畫中出現的特色食物，這次展覽透過創意大廚，重現動畫經典食物，看完展千萬不要錯過「輕食區」，像是超逼真的惡魔果實慕斯蛋糕、魯夫配方咖哩蛋糕、超萌宙斯雲、喬巴棉花糖、海賊燒，以及魯夫、喬巴、香吉士造型包子等，肯定又是粉絲們「相機先食」的重點區。

ONE PIECE動畫20周年紀念特展

日期：2019年7月5日至2019年9月22日

地點：台北松山文創園區4、5號倉庫

售票通路及票價：四大超商、博客來及台灣航海王專賣店，自7月5日起展期票價350元。

ONE PIECE動畫經典場景呈現。記者江佩君／攝影
ONE PIECE動畫經典場景呈現。記者江佩君／攝影
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ONE PIECE動畫經典場景呈現。記者江佩君／攝影
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動畫場景精緻重現。記者江佩君／攝影
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佛朗基造型冰棒99元。記者江佩君／攝影
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周邊商品區，ONE PIECE動畫20周年購物袋450元。記者江佩君／攝影
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ONE PIECE動畫經典場景呈現。記者江佩君／攝影
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ONE PIECE動畫經典場景呈現。記者江佩君／攝影
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ONE PIECE動畫經典場景呈現。記者江佩君／攝影
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動畫場景精緻重現。記者江佩君／攝影
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喬巴、香吉士、魯夫造型包子每個50元。
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惡魔果實慕斯蛋糕，每個150元。
惡魔果實慕斯蛋糕，每個150元。
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「ONE PIECE動畫20周年紀念特展」在台北松山文創園區4、5號倉庫展出。記...
「ONE PIECE動畫20周年紀念特展」在台北松山文創園區4、5號倉庫展出。記者江佩君／攝影
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ONE PIECE動畫經典場景呈現。記者江佩君／攝影
ONE PIECE動畫經典場景呈現。記者江佩君／攝影
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「ONE PIECE動畫20周年紀念特展」。記者江佩君／攝影
「ONE PIECE動畫20周年紀念特展」。記者江佩君／攝影
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海賊燒50元。記者江佩君／攝影
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