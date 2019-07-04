BLACKPINK的Lisa真的很喜歡CELINE手袋 拍好拍滿拍出身高180
韓團BLACKPINK的Lisa擁有高人氣，22歲的她甜美、氣場兼具，明星氣勢無敵，日前受邀成為CELINE 2020春夏男裝發表的嘉賓，並且在巴黎拍下多張照片，身高167簡直變身180，在巴黎鐵塔前既帥又美，身上的TRIOMPHE包款更是她使用n次的心愛手袋。
Lisa在結束時裝周行程返回首爾時，全身上下都是CELINE，包括黑色劍領式西裝外套、Luco拋光小牛皮樂福鞋，配件是L字母金色黃銅項鍊以及她最愛的TRIOMPHE蜥蝪皮小型肩背包，這只包款陪她在巴黎鐵塔、街頭拍下多張風格不同的照片，尤其一張黑白酷照穿了簡約的短版上衣和丹寧寬褲，就拍出無敵長腿的瘦高身型。而在出發當天她也是簡單以CELINE品牌字樣T恤配襯TRIOMPHE手袋。
雙C標誌的TRIOMPHE肩背包，有著懷舊風采，靈感來自七○年代CELINE官方圖徽，凱旋門金屬壓紋鎖釦來自品牌創辦人Celine Vipiana將其融入作為品牌徽誌，運用在包款、飾品或鞋履之中； TRIOMPHE設計有3個隔層、拉鍊暗袋及易抽取卡槽的收納空間，背帶可調節，備有多款尺寸，早前韓星吳漣序、李奈映等人也都有在戲劇或活動中選背TRIOMPHE包款。
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