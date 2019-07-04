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BLACKPINK的Lisa真的很喜歡CELINE手袋 拍好拍滿拍出身高180

2019-07-04 17:38聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

韓團BLACKPINK的Lisa擁有高人氣，22歲的她甜美、氣場兼具，明星氣勢無敵，日前受邀成為CELINE 2020春夏男裝發表的嘉賓，並且在巴黎拍下多張照片，身高167簡直變身180，在巴黎鐵塔前既帥又美，身上的TRIOMPHE包款更是她使用n次的心愛手袋。

Lisa在結束時裝周行程返回首爾時，全身上下都是CELINE，包括黑色劍領式西裝外套、Luco拋光小牛皮樂福鞋，配件是L字母金色黃銅項鍊以及她最愛的TRIOMPHE蜥蝪皮小型肩背包，這只包款陪她在巴黎鐵塔、街頭拍下多張風格不同的照片，尤其一張黑白酷照穿了簡約的短版上衣和丹寧寬褲，就拍出無敵長腿的瘦高身型。而在出發當天她也是簡單以CELINE品牌字樣T恤配襯TRIOMPHE手袋。

雙C標誌的TRIOMPHE肩背包，有著懷舊風采，靈感來自七○年代CELINE官方圖徽，凱旋門金屬壓紋鎖釦來自品牌創辦人Celine Vipiana將其融入作為品牌徽誌，運用在包款、飾品或鞋履之中； TRIOMPHE設計有3個隔層、拉鍊暗袋及易抽取卡槽的收納空間，背帶可調節，備有多款尺寸，早前韓星吳漣序、李奈映等人也都有在戲劇或活動中選背TRIOMPHE包款。

CELINE印花平織布圓領T恤，售價16,500元。圖／CELINE BY HE...
CELINE印花平織布圓領T恤，售價16,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Lisa選用TRIOMPHE手袋。圖／取自IG
Lisa選用TRIOMPHE手袋。圖／取自IG
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Lisa獲邀前往巴黎出席CELINE 2020春夏男裝秀。圖／取自IG
Lisa獲邀前往巴黎出席CELINE 2020春夏男裝秀。圖／取自IG
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這張黑白照片展現了Lisa的超長腿。圖／取自IG
這張黑白照片展現了Lisa的超長腿。圖／取自IG
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Alphabet字母M金色黃銅項鍊，售價15,000元。圖／CELINE BY ...
Alphabet字母M金色黃銅項鍊，售價15,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Lisa穿CELINE印花平織布圓領T恤，搭配黑色TRIOMPHE手袋。圖／CE...
Lisa穿CELINE印花平織布圓領T恤，搭配黑色TRIOMPHE手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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TRIOMPHE鮮紅色光滑小牛皮肩背包，售價10萬5,000元。圖／CELINE...
TRIOMPHE鮮紅色光滑小牛皮肩背包，售價10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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波點裙裝、CELINE小白鞋搭黑色TRIOMPHE手袋，也有俏麗風味。圖／CEL...
波點裙裝、CELINE小白鞋搭黑色TRIOMPHE手袋，也有俏麗風味。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Lisa穿CELINE印花平織布圓領T恤，搭配黑色TRIOMPHE手袋。圖／CE...
Lisa穿CELINE印花平織布圓領T恤，搭配黑色TRIOMPHE手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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波點裙裝、CELINE小白鞋搭黑色TRIOMPHE手袋，也有俏麗風味。圖／CEL...
波點裙裝、CELINE小白鞋搭黑色TRIOMPHE手袋，也有俏麗風味。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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BLACKPINK的Lisa甜美、氣場兼具，詮釋TRIOMPHE手袋拍出長腿妹妹...
BLACKPINK的Lisa甜美、氣場兼具，詮釋TRIOMPHE手袋拍出長腿妹妹的模樣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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蜥蝪皮小型TRIOMPHE肩背包，售價20萬元。圖／CELINE BY HEDI...
蜥蝪皮小型TRIOMPHE肩背包，售價20萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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波點裙裝、CELINE小白鞋搭黑色TRIOMPHE手袋，也有俏麗風味。圖／CEL...
波點裙裝、CELINE小白鞋搭黑色TRIOMPHE手袋，也有俏麗風味。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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李奈映在《羅曼史是別冊附錄》中也有選搭TRIOMPHE手袋。圖／截自tvN
李奈映在《羅曼史是別冊附錄》中也有選搭TRIOMPHE手袋。圖／截自tvN
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遊歷巴黎的時光Lisa都以TRIOMPHE手袋陪襯。圖／取自IG
遊歷巴黎的時光Lisa都以TRIOMPHE手袋陪襯。圖／取自IG
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