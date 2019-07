BLACKPINK的Lisa真的很喜歡CELINE手袋 拍好拍滿拍出身高180

2019-07-04 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



韓團BLACKPINK的Lisa擁有高人氣,22歲的她甜美、氣場兼具,明星氣勢無敵,日前受邀成為CELINE 2020春夏男裝發表的嘉賓,並且在巴黎拍下多張照片,身高167簡直變身180,在巴黎鐵塔前既帥又美,身上的TRIOMPHE包款更是她使用n次的心愛手袋。

Lisa在結束時裝周行程返回首爾時,全身上下都是CELINE,包括黑色劍領式西裝外套、Luco拋光小牛皮樂福鞋,配件是L字母金色黃銅項鍊以及她最愛的TRIOMPHE蜥蝪皮小型肩背包,這只包款陪她在巴黎鐵塔、街頭拍下多張風格不同的照片,尤其一張黑白酷照穿了簡約的短版上衣和丹寧寬褲,就拍出無敵長腿的瘦高身型。而在出發當天她也是簡單以CELINE品牌字樣T恤配襯TRIOMPHE手袋。