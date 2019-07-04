臉上出現4種症狀 絕對不要化妝，小心臉爛掉救不回來

2019-07-04 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多人每天要上班、出席社交活動，不得已一定要畫上全妝，但什麼樣的狀況下，建議妳不要上妝，才不會讓原本有狀況的臉，弄得更加嚴重。

臉部過敏

臉上過敏有許多原因，例如季節交替、本身為敏感肌、飲食、作息都有關係，所以在化妝的時候，就要特別注意，因為在此時的皮膚狀態非常的脆弱，更讓皮膚是一種負擔，皮膚無法得到舒緩，反而會更加嚴重。請先把肌膚基底治理好，才開始上妝，別讓這些塗抹讓自己的肌膚每況愈下。

長痘痘

當然長痘痘也是有許多原因，內分泌失調、經期時、飲食也有關係，但千萬別奢望透過化妝來遮蓋，特別是當痘痘正發膿的時候，千萬不要把彩妝覆蓋在上面，可能會導致痘痘感染，接著會發現痘痘越長越多。

臉上出現紅血絲

一般來說，臉上容易看到血絲的人，通常角質會比較偏薄弱，而臉頰上的紅血絲就會比較明顯，如果這時候，塗了很厚的粉底來遮蓋它，千萬要記得，在選擇化妝品的時候，盡量選擇比較溫和，不刺激的化妝品或是保養品，可以避免再次刺激這樣的薄弱肌。

乾燥脫皮的肌膚