誰打敗丹布朗《起源》登美借閱冠軍？竟是這本書

2019-07-04 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



曾以《時間裡的癡人》囊括2011年普立茲獎、美國國家書評人獎的珍妮佛‧伊根，榮登《時代雜誌》年度百大影響人物，被譽為當今美國在世小說家之首。睽違七年，珍妮佛‧伊根推出力作《霧中的曼哈頓灘》，被視為後現代小說大師返璞歸真的狄更斯式長篇小說。

該書背景設定大蕭條年代到二次大戰期間的紐約，描寫一名勇敢的女性在父親與愛人相繼失蹤後，如何蛻變開展人生，始終不放棄尋找他們的下落。書中有黑幫、夜總會、世界大戰、核子潛艇和女潛水員，雖與《時間裡的癡人》一樣描寫人物的離散與重逢，故事卻更近人。

該書出版後火速衝上暢銷榜，先後入圍美國國家圖書獎、女性文學獎，並榮獲2018年卡內基文學獎。去年，該書還打敗丹布朗《起源》和《使女的故事》，榮登紐約公共圖書館全年借閱率最高的小說。

珍妮佛‧伊根曾說，該書是為自己親緣不深的親生父親和那個時代的歐洲移民而寫。書中不論是從經濟大蕭條時代的紐約黑幫，到二次世界大戰期間獨當一面的女性潛水員，還有在核子潛艦密布的海域裡穿梭的商船水手，都各自人生道路上挺身而進，人物則都源自伊根超過10年的訪談和蒐集資料。

讀者不知的是，該書其實比《時間裡的癡人》還早動筆，在伊根對史實的堅持下，該書也獲得最具權威的華特史考特歷史小說獎提名，等於被在歷史小說認可。不過，伊根仍暗藏了她的敍事實驗，女主角如何入伍訓練並成為美國首位女潛水員的描述，她的堅強鬥志和潛水50英呎等細節的象徵，都不亞於《白鯨記》，深刻寫出停頓之美。