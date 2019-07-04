親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

日職／王柏融先發扛5棒 火腿挑戰3連勝

誰打敗丹布朗《起源》登美借閱冠軍？竟是這本書

2019-07-04 17:03聯合報 記者何定照╱即時報導

曾以《時間裡的癡人》囊括2011年普立茲獎、美國國家書評人獎的珍妮佛‧伊根，榮登《時代雜誌》年度百大影響人物，被譽為當今美國在世小說家之首。睽違七年，珍妮佛‧伊根推出力作《霧中的曼哈頓灘》，被視為後現代小說大師返璞歸真的狄更斯式長篇小說。

該書背景設定大蕭條年代到二次大戰期間的紐約，描寫一名勇敢的女性在父親與愛人相繼失蹤後，如何蛻變開展人生，始終不放棄尋找他們的下落。書中有黑幫、夜總會、世界大戰、核子潛艇和女潛水員，雖與《時間裡的癡人》一樣描寫人物的離散與重逢，故事卻更近人。

該書出版後火速衝上暢銷榜，先後入圍美國國家圖書獎、女性文學獎，並榮獲2018年卡內基文學獎。去年，該書還打敗丹布朗《起源》和《使女的故事》，榮登紐約公共圖書館全年借閱率最高的小說。

珍妮佛‧伊根曾說，該書是為自己親緣不深的親生父親和那個時代的歐洲移民而寫。書中不論是從經濟大蕭條時代的紐約黑幫，到二次世界大戰期間獨當一面的女性潛水員，還有在核子潛艦密布的海域裡穿梭的商船水手，都各自人生道路上挺身而進，人物則都源自伊根超過10年的訪談和蒐集資料。

讀者不知的是，該書其實比《時間裡的癡人》還早動筆，在伊根對史實的堅持下，該書也獲得最具權威的華特史考特歷史小說獎提名，等於被在歷史小說認可。不過，伊根仍暗藏了她的敍事實驗，女主角如何入伍訓練並成為美國首位女潛水員的描述，她的堅強鬥志和潛水50英呎等細節的象徵，都不亞於《白鯨記》，深刻寫出停頓之美。

《時間裡的癡人》。圖／時報出版提供
《時間裡的癡人》。圖／時報出版提供
分享

紐約普立茲獎

相關新聞

臉上出現4種症狀　絕對不要化妝，小心臉爛掉救不回來

2019-07-04 17:14

國泰航空翱翔台灣60載 送旅客喜憨兒餅乾分享喜悅

2019-07-04 16:37

快時尚大玩聯名 這次找來怪奇物語、阿拉丁...

2019-07-04 14:30

台灣彭坤炎、日本赤堀郁彥 當代漆藝交流展精采登場

2019-07-04 14:08

「珍珠」風暴來了！今夏茶飲不加「它」 就落伍了

2019-07-04 13:20

高級訂製服周／Armani重新定義八〇年代風格 Valentino翻玩東方民俗色彩

2019-07-04 13:00

知本老爺推出兒童職業體驗！暑假化身小小職人

2019-07-04 12:44

爸媽看過來！全球5間「玩具主題飯店」 讓小孩乖乖玩

2019-07-04 12:43

要吃要排3小時！台南最強排隊芒果冰 一年只賣1個月

2019-07-04 12:36

台灣首次！全景影像+VR 表演藝術典藏展新局

2019-07-04 11:56

先做生意再做藝術 他靠自己不怕官方

2019-07-04 11:55

轉賣發大財？寶可夢悠遊卡秒售罄 原價350網購飆到9999

2019-07-04 11:00

世界排名第7、亞洲第4！副市長親來台 力推「釜山MICE」

2019-07-04 01:28

設計師「衣」起挺女權

2019-07-04 00:11

「50款港點＋節氣精釀啤酒」通通吃喝到飽！D弐拾弐×啤酒頭聯名 只有11天

2019-07-03 23:32

《名偵探柯南：紺青之拳》上映！ 粉絲必訪新加坡景點大公開

2019-07-03 22:57

影／台、日王子飯店首度合作 推出道地關西料理

2019-07-03 20:24

蘭蔻小黑安瓶＋小黑瓶濃縮面膜 史上最強48小時急救面膜誕生

2019-07-03 19:54

AIrAsia機上餐推特製泰北風味漢堡 每賣出1份捐10%打擊愛滋

2019-07-03 17:48

大塊布丁加芋泥奶油夾泡芙 新莊日月香IG大推「很欠吃」

2019-07-03 17:38

穿上它召喚神龍吧！七龍珠聯名單品第二彈登場

2019-07-03 17:13

喝得純粹自然！金車推「茶本淨」有機茶飲 搶攻涼夏商機

2019-07-03 17:01

全家獨賣「純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲」 為一天補充滿滿元氣

2019-07-03 16:35

G-SHOCK推聯名帥氣表款 透明設計既潮又有型

2019-07-03 16:30

郭元益首推「客製化」糕點 讓送禮更貼心

2019-07-03 16:15

女神裘莉新歡包款 方正BOXYZ像拎在手上的珠寶盒

2019-07-03 16:13

牛排教父聯手舊金山話題餐廳NIGHTBIRD 台灣首發西式板前客座秀

2019-07-03 15:36

TOD’S豆豆鞋變更優雅 鬼才設計師Alber Elbaz聯名系列終於曝光！

2019-07-03 15:25

396元帶回浪漫蕾絲款 日系內衣PEACH JOHN特賣4折起開跑！

2019-07-03 14:45

我玩故我在 徐若瑄：我寧可忙死也不要無聊死

2019-07-03 14:10

環島之星換新裝 Hello Kitty明起走透透

2019-07-03 13:48

書迷們書單快更新！誠品書店2019上半年十大小說排行「驚悚推理小說」當道

2019-07-03 12:51

優惠長達7天！ PAUL三款超人氣千層派買一送一

2019-07-03 12:35

「神仙姐姐」劉亦菲放送仙氣代言Chaumet 教我們公主就該是這樣

2019-07-03 11:55

紅遍日韓！泡泡先生首次登台展出 10個經典打卡點拍到手痠

2019-07-03 11:24

麥當勞隱藏版漢堡只要30元？ 網驚：長知識了！

2019-07-03 11:14

今夏拒當爛泥！要做就做海灘焦點女神

2019-07-03 08:38

孫芸芸怎麼變這樣？她和短髮新造型的林心如 都拿FENDI全新包款

2019-07-02 21:50

IG一打卡就燒到！「起司鹹酥雞車輪餅」爆漿邪惡很欠吃

2019-07-02 21:06
看更多

熱門文章

2019年第二波水星逆行7月8日報到！重災星座排行&解法一次看

2019-07-04 07:00

超夢幻「Hello Kitty彩繪列車」上路！飲料喝到飽、可以唱卡拉OK

2019-07-03 18:36

木恩颱風附隨的季風低壓環流 吳德榮：多日降雨的關鍵

2019-07-04 07:22

郵戳蓋到崩潰！寄包裹到紐西蘭 郵票慘變最貴包裝紙

2019-07-04 10:25

17歲少年起床就頭痛、放學就消失 原來是腦部腫瘤造成

2019-07-03 17:37

想要在家工作嗎？專家警告：可能成職涯殺手

2019-07-04 10:35

大家吃火鍋的方法都錯了！ 12年店員告訴你怎樣才好吃

2019-07-04 13:32

4種「傷人安慰法」不要做！只會說「不要想太多」是漠視感受

2019-07-03 22:14

「珍珠」風暴來了！今夏茶飲不加「它」 就落伍了

2019-07-04 13:20

大塊布丁加芋泥奶油夾泡芙 新莊日月香IG大推「很欠吃」

2019-07-03 17:38

濕軟炸雞外皮掰掰！食品所還給超商微波炸雞酥脆口感

2019-07-04 08:30

台大癌醫中心醫院 正式啟用

2019-07-04 10:48

植物辨識APP好神奇？ 他誤食野菇送醫

2019-07-04 00:26

全球首款3D寶貝球悠遊卡 1萬4千顆搶光

2019-07-04 02:39

登革熱大作戰 台南、高雄將協同防疫

2019-07-03 23:00

每日星座運勢／摩羯替人著想有好運 運用創意生財

2019-07-04 00:00

「50款港點＋節氣精釀啤酒」通通吃喝到飽！D弐拾弐×啤酒頭聯名 只有11天

2019-07-03 23:32

Hello Kitty、媽祖、黃小鴨…彩繪列車太銷魂 主題選擇有奇緣

2019-07-04 09:00

天氣熱刮痧可改善中暑？ 醫師說這些狀況不宜

2019-07-04 07:14

要吃要排3小時！台南最強排隊芒果冰 一年只賣1個月

2019-07-04 12:36

台南登革熱防疫人員憂：各項條件都像2015年大爆發

2019-07-04 12:02

世界排名第7、亞洲第4！副市長親來台 力推「釜山MICE」

2019-07-04 01:28

今天起到下周三！各地慎防豪大雨 北部留意午後雷陣雨

2019-07-04 09:24

高雄登革熱群聚恐擴至左營區 新個案曾去自由黃昏市場

2019-07-03 18:38

秀林鄉地震 最大震度花蓮縣3級

2019-07-04 00:00

兩人同行 搭高鐵入住五星飯店最低0元起

2019-07-04 13:09

轉賣發大財？寶可夢悠遊卡秒售罄 原價350網購飆到9999

2019-07-04 11:00

高中生暗諷韓國瑜說謊 醫師：從這些跡象可以判斷

2019-07-04 12:28

膠囊休息區、國道自助餐超棒！統一超商「泰安服務區」7大首創服務

2019-07-04 14:58

7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物」 芙蓉紅茶瓷杯組、限量小機車車隊超欠收

2019-07-03 18:16

高雄一天公布3登革熱案例 2例疑金獅湖疫情外擴

2019-07-03 18:11

蘭蔻小黑安瓶＋小黑瓶濃縮面膜 史上最強48小時急救面膜誕生

2019-07-03 19:54

因應炎夏！北市435處路口紅綠燈時間縮短了

2019-07-04 14:10

南部登革熱疫情防疫 竟然靠這項工具立了大功

2019-07-04 12:02

台大癌醫試營運半年 明天開放網路與現場掛號

2019-07-04 12:50

先別管閃婚或分手 7月這些生肖桃花運逆勢看漲！

2019-07-04 10:24

身穿SONIA RYKIEL 女神卡卡、小賈太太這樣穿好顯瘦

2019-07-03 19:51

進場修修臉？ 這二種人不適合電波拉皮

2019-07-04 07:15

健檢發現肺結節等於有肺癌？醫：需進一步就醫確認

2019-07-04 12:31

影／沿路奔跑20公尺 疑台灣黑熊現身花蓮清水部落

2019-07-04 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top