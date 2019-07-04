國泰航空翱翔台灣60載 送旅客喜憨兒餅乾分享喜悅

2019-07-04 16:37 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



香港國泰航空公司翱翔台灣天空60載，為了慶祝這個值得紀念的日子，國泰航空4日準備了喜憨兒製作的愛心餅乾，由台灣區總經理李載欣在桃園飛往東京航班的空橋門口，贈送給每位搭機旅客，分享喜悅。

國泰航空1959年7月3日1架道格拉斯DC-6B型客機，從香港啟德機場首航台北松山機場，停留過夜後，隔天7月4日再從松山機場飛往日本東京羽田機場，開始翱翔在台灣的天空。間隔60年後，當時的道格拉斯DC-6B螺旋槳客機，已經由空中巴士最新的A350-1000型客機取代，松山機場飛羽田機場的航班，也改成桃園機場飛成田機場。

台港空中交通持續成長，國泰航空、國泰港龍航空台灣分公司的規模，已經是香港之外最大的外站，每日航班架次、載客人數也都是所有外站中最高的。

國泰航空顧客及商務總裁盧家培日前表示，國泰航空本身是具有70多年的品牌，一步一腳印努力經營，已成為具領先地位的世界級航空公司之一。60年是一個階段，國泰航空將走的更遠、更設想周到、積極進取、盡心盡力，以更接地氣的精神與態度，來聯繫國泰航空與所有同仁及支持的顧客。

李載欣總經理指出，60年對國泰航空台灣分公司來說是一個重要的里程碑，從過去的1970年代每周提供約60個航班，到現在每周超過140個航班，加上國泰港龍航空。目前國泰航空集團每周提供超過210個航班，分別由桃園、台中、高雄前往香港、日本、韓國，並經由香港銜接到全球的53個國家，超過230個主要城市。