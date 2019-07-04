水逆期間哪些生肖要注意？專家告訴你

2019-07-04 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



2019年第二波水逆7月8日報到，12生肖在這波水逆中，誰運勢最好？易經財經專家陶文新書《2019豬年開運賺大錢》，揭開國曆7月6日至8月6日中運勢祕密。

鼠

宜謹慎！六害加三煞之月，重要吉事避之為宜。婚姻嫁娶之事更需要謹慎挑選吉日。重要事務的執行，以及事業的開啟與出發，有必要做好完備的規畫，以免事與願違。健康磁場並不理想，過勞是忌諱。投資求財，做好功課，避免人云亦云。

牛

宜謹慎！六沖之月，諸事不宜。本月不利嫁娶。己亥豬年水氣旺盛，本月土氣超強，反而有利牛族們穩健氣勢的訴求，因此不要害怕衝擊與挫折，通常大的機會緊跟在後。健康星磁場依舊不佳，走出家門接觸大自然，壓力務必獲得紓解。

虎

宜謹慎！雖然是「歲合之月」，不過月犯「小耗星」，謹慎理財為宜。雖有「月德吉星」照拂，本月還是不宜弔唁，非不得已，宜做好做足化解的功課。財利運勢頗佳，由於屬於暗財神，容易出現「無心插柳」的收穫，順勢而為是佳良方。

兔

三合吉星照拂的本月，是個理想的收成月。投資求財，宜順勢納財。所有的事務見好便收，並且默默執行。雖然如此，事業出發卻是吉利的，有想法就給予相對的做法，心想事成的能量值得掌握。愛情運勢男優於女。

龍

宜謹慎！本命「三煞月」，再加上不協調的磁場十分強烈，本月諸事不宜，自然也就不利嫁娶。職場上重要抉擇更應迴避，如果勢在必行，建議傾聽「圈外人」的意見，因為旁觀者清。謹慎理財，拒絕劫財星的厄勢力。健康運不佳，多休息為宜。

蛇

月犯「喪門」，本月不宜弔唁與探病，勢在必行也需要攜帶「粗鹽」趨吉避凶。太歲三合與正緣吉星明顯，男士們的情緣運勢頗旺，宜順勢珍惜與掌握。「太歲華蓋星」職月，才華有機會展現，但忌諱心直口快，多做少說為宜。

馬

六合之月，同時也是太歲三合月，諸事皆宜。本月大利嫁娶。由於月犯「喪門」與「白虎」，本月不宜弔唁與探病。男士們的情愛運勢頗佳，因為正緣星明顯。謹慎理財就是本月重要課題，因為劫財星氣勢依舊旺盛。

羊

本命之月，即便是太歲三合月，也還是謹慎為宜。這是一種力量的重疊，這個月最忌諱的就是事務和話語的重複，別讓自己和旁人心煩。本月不利嫁娶。合作機會值得掌握，卻也需要多觀察，因此稍安勿躁為宜。

猴

宜謹慎！本命「三煞星」主事之月，諸事不宜。本月不利嫁娶。雖然許多時候的溝通最好是直接的，不過對於猴子而言，此月的重要溝通以討論的模式進行為佳。劫財星氣勢明顯，謹慎理財是必要的，大筆金額的支付，多斟酌評估再說。

雞

人是最難搞的動物，有此一說。如果雞族們也有這樣的感覺，那麼這是個最理想的經營人際關係月。就從面帶笑容開始，因為貴人就在身邊。適切地說，這是延續上月好運磁場的月份。事業可望持續轉好，唯愛情還是宜謹慎面對。

狗

宜謹慎！不協調的磁場，悄悄地影響事務的執行，而最大的因素在於「人」。這個月謹言慎行，多聽少說，抱持學習的心，極容易國泰民安。抉擇重要事務多想想，人云亦云只會壞了應有的節奏。謹慎理財，事業出發稍安勿躁為宜。

豬