膠囊休息區、國道自助餐超棒！統一超商「泰安服務區」7大首創服務

2019-07-04 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



由高公局委託統一超商經營的泰安服務區，經過3個多月來的規劃設計，以「山暖花開遊樂園」與「花串音樂館」為主題打造，除了7－ELEVEN及星巴克，更有首次進駐國道的麥當勞、鬍鬚張、四海遊龍、八方雲集等共有37個品牌，這也是高公局首例以國道ROT（增建、營運、移轉）招商的服務區，共同精進服務設施，日前已完成第一階段裝修工程，今天舉辦開幕同歡活動，將滿足每月往來服務區將近3百萬人次的民眾。

高公局表示，泰安服務區是國道1號中心點，也是重要的休憩據點，分為北、南兩站，啟用已達近40年，經營模式也逐漸發展為提供用路人多元的服務，本次招商改以ROT模式，與統一超商共同投入更多資源，希望透過增建來改善泰安服務區空間不足的狀況，南北兩站分別各有增建案，預計明年第二季完工。

統一超商將3E消費體驗（體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education）融入泰安服務區的商場經營中，首創引進服務大客車駕駛人的「膠囊休息區」，「國道自助餐」提供平價的秤重自助餐，更運用花卉、森林、音樂、祈福元素融入空間設計意象；為了塑造更好的用餐休憩環境，引進餐飲、咖啡、速食、便利商店、伴手禮等多元類型的品牌櫃位，7－ELEVEN門市導入精品咖啡，並運用超商預購資源引進各地名特產，包括國道服務區獨家販售的苗栗阿財發粿及台中東泉辣椒醬等共計19個品牌、73種商品。

泰安服務區是南來北往旅客休息中繼站，統一超商首創「國道親子用餐區」設置小餐桌及餐椅，「觀景台行動辦公室」提供無線上網及充電服務，可以邊喝咖啡邊遙望火炎山景緻，甚至還有國道1號上首創的「穆斯林祈禱室」。

此外，泰安服務區還首創「食安實驗室」，設有快篩設備及專屬衛管師每天為食材安全把關；首創「泰安服務區專屬吉祥物紀念品」，未來將結合在地石虎化身吉祥物，共同推動保育。