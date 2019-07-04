快時尚大玩聯名 這次找來怪奇物語、阿拉丁...
平價快時尚聯名系列再一波！GU找來Kodak、迪士尼、搖滾樂團合作，推出一系列懷舊風格單品；Pull&Bear則再度推出怪奇物語春夏款聯名系列，讓追劇粉絲們可在盛夏換穿穿最新印花T恤。
日本平價時尚品牌GU首度與百年底片品牌Kodak合作，推出四款男裝寬版上衣，採用Kodak經典Logo圖案，並透過懷舊復古配色融合街頭風；此外，還攜手Boston 波士頓合唱團、VAN HALEN、Bad Company等70~80年代搖滾樂團，將經典的樂團Logo與標誌性圖案融入設計，另外，隨著真人版「阿拉丁」電影上映熱潮，女裝也推出迪士尼公主系列，以小美人魚的愛麗兒公主和阿拉丁的茉莉公主為主軸，將茉莉公主、神燈等經典元素融入印花T恤與家居服款式。全新系列商於7月8日起，在全台GU店舖及網路商店同步販售。
而隨著受期待的續集影集「怪奇物語」第三季開播，ZARA集團旗下的Pull&Bear再度推出春夏款聯名系列，此次聯名依舊保有經典的Logo款式，也呼應了近期熱門的電影T恤潮流，加入第三季劇照版本的短袖上衣，商品包括復古條紋上衣，以及黑白Logo托特包等，購買怪奇物語系列並可獲贈獨家黑色提袋包裝。
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