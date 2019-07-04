台灣彭坤炎、日本赤堀郁彥 當代漆藝交流展精采登場

2019-07-04 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市無形文化資產傳統藝術技術保存者、漆藝家彭坤炎1986年從事漆藝創作至今逾30年，以獨特堆漆技法的造型創作，線條律動優美、色澤鮮豔著稱，國內外獲獎無數，為推廣無形文化資產，竹市府特別與文化部合作，邀請彭坤炎與日本漆藝大師赤堀郁彥在文化局舉辦聯展，將展出漆藝作品50件，即日起至7月14日在文化局梅苑及琉璃畫廊展出。

文化局長黃竫蕙指出，彭坤炎是竹市無形文化資產傳統藝術技術保存者，他自1986年從事漆藝創作，至今逾30年，主要以獨特堆漆技法的造型創作，線條律動優美、色澤鮮豔著稱，國內外獲獎無數，每年更獲得日本漆工協會邀請參展並屢獲大賞殊榮，近幾年來連續榮獲「林野廳長官賞」、「日本文部科學大臣賞」、「日本農林水產大臣賞」，漆藝創作的成就令人讚嘆。

彭坤炎表示，因長期參與國際大展，結交不少國際藝術盟友，今年與日本漆藝界知名大師赤堀郁彥攜手合作，展開國際化、藝術化與科學化的視覺藝術饗宴；赤堀郁彥擅長將產業園區管路題材設計成幾何化，期許能引起共鳴，進而減少公害問題。