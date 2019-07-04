「珍珠」風暴來了！今夏茶飲不加「它」 就落伍了

2019-07-04 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「炙燒黑糖珍奶」畫面吸睛。圖／歇脚亭提供 分享 facebook 「珍珠奶茶」走向世界，是飲料界的台灣之光；今夏，「珍珠」除了跨界，也找來新拍檔，像是混搭黑糖、芒果、咖啡，甚至還加入「炙燒」，花樣更炫更多。

近年不僅日本也掀起了台灣珍奶風潮，台灣更將珍奶創意發揮到極致，開元食品紐西蘭特濃牛乳與連鎖茶飲「日出茶太」攜手，推出「太極厚茶拿鐵」就是其一。「日出茶太」選用開元食品來自100%紐西蘭天然放牧草飼牛，喝起來口感香醇濃郁，並創新使用黑珍珠以及蒟蒻晶球，有著「黑白雙重配料」的新鮮感。

位於南陽街的「歇脚亭創始店」則表達支持藝術團體的理念，特別訂購綠光劇團160張「再會吧北投」音樂劇台北場門票，每張價值800元。7/8~7/23至「歇脚亭創始店」購買2杯黑糖珍珠鮮奶系列(原味/炙燒)，即可免費獲得2張門票(價值1600元)，送完為止。

「豹豹獵茶BAUBAUTEA」以豹紋波霸鮮奶茶知名，今夏也推出黑金色系飲品，選用百年餅乾品牌OREO打造黑色系OREO濃醇綿密口味冰沙；另有冰涼清爽的鮮芒冰沙，搭配甜而不膩的手打鮮奶油，再淋上粉色系棉花糖，層層堆疊的口感，也預將掀起打卡風潮。

春水堂則推出受歡迎的復刻商品─特製排骨酥麵、紅豆茶奶酪與奇異果綠茶，其中「茶奶酪」由招牌紅茶為基底，口味除了紅豆珍珠還有夏季盛產的芒果珍珠，將用黃黑紅繽紛整個夏季。