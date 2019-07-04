暑假親子遊度假天堂 五間玩具主題飯店任你遊

2019-07-04 13:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



隨著暑假旅遊旺季的開始，家長們紛紛計畫帶著寶貝們出遊。全球線上訂房業者Booking.com調查發現，有44%的台灣旅客盼能藉由旅程找回童年的回憶，而近期熱門動畫電影更是在全球掀起一股玩具熱潮，讓人不禁懷念孩提時光。為此，Booking.com精選了全球五間令人無法抗拒的「玩具主題飯店」，包括以西部牛仔為主題的夏安迪士尼飯店、讓樂高迷失心瘋的樂高蘭德飯店、以及多元風格主題房的新加坡香格里拉大飯店等，讓旅客入住便彷彿進入玩具王國，大人小孩都能盡興而歸。

位於巴黎東邊的童話小鎮「考普瓦利」，因風景如畫而成為卡通迷必訪之地。「夏安迪士尼飯店®」距巴黎迪士尼樂園僅有5分鐘車程，十分方便。為呼應迪士尼風格，飯店更精心設計了各種主題空間，最特別的就是西部牛仔風格的房型，從壁紙、燈飾到床都緊扣主題設計，還設有西部風格酒吧，一踏入便如同走進美國西部小鎮一般，在此更有機會遇見其他經典卡通角色，絕對會讓大人小孩都瘋狂。

位於丹麥中部的「比隆」不僅是充滿歷史的文化小鎮，更是積木王國樂高的起源地。而樂高迷最不可錯過的便是下榻「樂高蘭德飯店」，所到之處皆由五顏六色的樂高元素所組成，豐富的主題客房設計，包括公主、海盜、叢林等，絕對能讓旅客重拾熱情，回到純真的孩提時光。飯店更貼心的為所有入住的小小旅客準備樂高禮物，為孩子們留下美好回憶！不僅如此，從三月底至十月，旅客還可以透過 VIP 專屬通道直接走進比隆樂高®樂園，如同走向夢想國度一般，完全沉浸在樂高的歡樂世界中。

盛夏前往海島度假是個絕佳選擇，「普吉假日飯店」位於普吉島西岸的度假勝地「芭東」，不僅提供許多玩具主題的家庭房和小孩套房，更有大沙灘讓旅客盡情享受玩沙樂趣，非常適合親子一同拜訪。飯店還擁有十個游泳池和設備齊全的健身房，同時滿足大人與孩子的度假需求。除此之外，旅客可以盡情地在世界知名的芭東海灘享受浮潛、玩飛行傘等各式水上活動，也能夠到芭東夜市大啖美食、購買名產，絕對讓旅客們流連忘返。

位於漢普郡的「奧爾頓」是座古色古香的小鎮，此地的Cbeebies Land與奧爾頓塔主題公園是英國最受歡迎的主題公園之一，肯定讓旅客玩的不亦樂乎。下榻「CBeebies Land 飯店」更能帶旅客進入五彩繽紛且充滿樂趣的世界，不僅裝潢設計以英國電視台Cbeebies電視節目為主題，還許多卡通角色穿梭在各個角落，若旅客有看過CBeebies 電視節目，絕對能帶給旅客滿滿驚喜，並滿足兒時與喜愛的電視節目角色一同玩樂的夢想。