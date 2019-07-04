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高級訂製服周／Armani重新定義八〇年代風格 Valentino翻玩東方民俗色彩

2019-07-04 13:00聯合報 記者曾智緯╱即時報導

現年84歲的設計大師Giorgio Armani先生，在巴黎高級訂製服周依舊充滿精力，在最新的秋冬系列中，創造出82套的服裝，以現代感的手法，重新塑造了八〇年代風格。而在Pierpaolo Piccioli操刀下的Valentino則把民俗色彩，融入華麗的訂製服中。

這一季，Giorgio Armani先生自八〇年代到九〇年代初期的服飾，獲得啟發，同時加入了他眼中的民俗風格，但以更符合當代美學觀點的方式詮釋。因此，可見波卡式圓點（Polka Dots）貫穿整個系列，成為紗裙上的裝飾抑或是誇張的拼貼於平口禮服裙擺。而招牌的套裝與直線剪裁褲裝，依舊沒缺席，讓系列的日常穿著訂製服維持了洗鍊感。

著名的晚宴裝才是Giorgio Armani的高級訂製服精髓，以精緻輕巧的面料，逐一由上而下堆疊，形塑如同蛋糕般的層次，但因為輕盈的布料，在模特兒行走中凸現了流動優雅感。或是利用薄紗、網布的圖案交替重疊，加上刺繡、水晶點綴，創造彷彿是一縷縷月光或陽光撒在清澈水面的意象。在粉紅、灰藍色和翠綠色，伴隨著淡紫色的元素，並適時加上黑色，打造鮮明對比感。

誇張的頭飾、奔放的色彩是這次Valentino秋冬訂製服的主軸，不難看出設計團隊的企圖，品牌的創意總監Pierpaolo Piccioli在工作室接受媒體訪問時，便表示「想讓訂製服存續，唯一的辦法就是加入多元的女性文化和特質」。因此，在這個系列裡，有著極度女性化的設計，像是一件帶有花瓣貼花的長裙，就耗費了近41天才能完成。更別說那些像是從京劇「點翠頭面」轉化而來的頭飾，需要工坊多少日夜才能完成。不僅如此，就如同Pierpaolo Piccioli所說的，這是一個多元特質的系列，還包含了俐落剪裁的褲裝，抑或是穿上宛如女王或女神般的設計。

Valentino採用了來自遠東或非洲國度的印花、色彩並把女性多樣面貌融入，讓整個系列兼容並蓄，既有簡約時髦的抓縐式禮服，更有霸氣的羽毛裝飾大衣，以及帶有小女人般婉約的套裝。各自都加上了精緻繁複的刺繡點綴，搭配馬海毛製成的流蘇設計，最後以飽滿又充滿異國風情的藏青、磚紅或是苔綠和象牙白的結合，讓每一件服飾都顯得與眾不同。

洗鍊的輪廓，呈現女性剛強的一面，也說了Valentino這季高級訂製服的精神。圖...
洗鍊的輪廓，呈現女性剛強的一面，也說了Valentino這季高級訂製服的精神。圖／美聯社
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招牌的禮服，透過不同輕薄的材質堆疊，讓Giorgio Armani 2019秋冬...
招牌的禮服，透過不同輕薄的材質堆疊，讓Giorgio Armani 2019秋冬高級訂製服就宛如月光投射於水面般的意象。圖／Giorgio Armani提供
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今年84歲的設計大師Giorgio Armani先生，創造精力旺盛，在秋冬的高級...
今年84歲的設計大師Giorgio Armani先生，創造精力旺盛，在秋冬的高級訂製服，打造了82套的造型。圖／Giorgio Armani提供
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波卡式圓點（Polka Dots）貫穿整個系列，成為上衣的裝飾抑或是誇張的拼貼於...
波卡式圓點（Polka Dots）貫穿整個系列，成為上衣的裝飾抑或是誇張的拼貼於平口禮服裙擺。圖／Giorgio Armani提供
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罩袍式的設計，在面料上繪製了帶有東方風情的印花，同時搭配相近色羽毛裝飾，凸顯了V...
罩袍式的設計，在面料上繪製了帶有東方風情的印花，同時搭配相近色羽毛裝飾，凸顯了Valentino這季的民俗風格。圖／美聯社
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Valentino秋冬高級訂製服系列，一樣有的繁複、精緻和華麗的刺繡，運用於薄紗...
Valentino秋冬高級訂製服系列，一樣有的繁複、精緻和華麗的刺繡，運用於薄紗材質上，層疊出不同質感。圖／美聯社
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啟發自京劇或是西非原始部落而來的頭飾，成為貫穿整個Valentino秋冬高級訂製...
啟發自京劇或是西非原始部落而來的頭飾，成為貫穿整個Valentino秋冬高級訂製服，重要的概念。圖／美聯社
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Valentino秋冬高級訂製服可見湖水綠的羽毛裝飾大衣搭配了磚紅裙裝、水藍色鞋...
Valentino秋冬高級訂製服可見湖水綠的羽毛裝飾大衣搭配了磚紅裙裝、水藍色鞋履，創造了強列的對比感。圖／美聯社
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Giorgio Armani 2019秋冬高級訂製服，簡約的設計中，帶有現代感的...
Giorgio Armani 2019秋冬高級訂製服，簡約的設計中，帶有現代感的民俗風格。圖／Giorgio Armani提供
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皮草和華麗刺繡點綴的紗裙，依舊是Giorgio Armani 2019秋冬高級訂...
皮草和華麗刺繡點綴的紗裙，依舊是Giorgio Armani 2019秋冬高級訂製服不可缺少的元素。圖／Giorgio Armani提供
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