知本老爺推出兒童職業體驗！暑假化身小小職人

2019-07-04 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



小小PETIT指甲油所籌畫的「小小美甲師」，讓小寶貝們可以沈浸在指甲彩繪的繽紛世界。圖／知本老爺酒店提供 分享 facebook 暑假正是適合親子闔家出遊、為孩子留下童年美好回憶的時光！知本老爺酒店在今年暑假，特別與Pop Radio台北流行廣播電台、特力屋手創空間、小小PETIT跨界攜手合作，推出夏日限定的「兒童職業體驗」活動，讓小朋友能夠化身成小小廣播員、小小木匠等特色職業，享受當職人的樂趣！暑假期間入住，還可享雙人行每人每晚最低3,400＋10%起的優惠方案，入住3天2夜還可享限定贈禮以及早鳥優惠。

在本次的體驗職業中，由POP Radio台北流行廣播電台設計的「小小廣播員」，可以讓孩子們戴上耳機、拿起麥克風，在專屬打造的錄音空間內，體驗廣播員的工作，還可錄製一張專屬的作品留作紀念！「小小木匠」體驗活動中，能讓小朋友穿著迷你版的特力屋圍裙，發揮無限想像力，將木塊經過雕琢、彩繪之後，化身成為獨一無二的俯衝車，讓親子一起享受手作DIY的開心時光。

小小PETIT指甲油所籌畫的「小小美甲師」，藉由獨家的無毒無臭天然指甲油，讓小寶貝們可以安全地沈浸在指甲彩繪的繽紛世界，展露自己的流行美感與手藝。知本老爺酒店亦推出「小小房務員」及「小小主廚」兩種酒店專屬的職業活動。孩子們能夠戴上頭巾、繫上圍裙，學習入門禮儀、毛巾收納、枕頭床套整理等房務工作，化身家事小達人！另外小朋友亦能戴起廚師帽，跟著五星級主廚團隊學習料理技巧，為家人製作一份可口的Pizza，享受料理的歡樂！

不只是為孩子們帶來歡笑，知本老爺酒店也貼心設計一系列「大人味」的暑期活動，讓大人們也都開心渡假！酒店內的三家餐廳，聯合推出「2019微醺紅酒節」活動，以「百年酒莊」精選紅酒為主題，推出系列優惠套餐、品酒及趣味活動。酋長鐵板燒餐廳推出「微醺紅酒節專屬套餐」，由普羅旺斯香草羔羊排搭配澳洲利達民（LINDEMANS）酒莊紅酒，野莓般的香甜韻味，提昇了羔羊排可口的層次感，每套1,580＋10%；中庭咖啡廳販售西班牙多利士（TORRES）酒莊及智利的凱薩西瓦（VINA CASA SILA）酒莊的精選紅酒，搭配綜合起司盤，每組990+10%起。

那魯灣自助餐廳亦推出「周末限定-微醺之吻」活動，不論是情人還是親友，只要兩人親吻超過10秒鐘，並參加臉書打卡活動，就能獲得西班牙微醺水果酒乙杯。天幕風呂戶外溫泉湯池也特別推出「紅酒池」，讓賓客們不僅喝得到百年酒莊紅酒，也可以泡到養顏美容的紅酒湯泉。

為了讓親子們能夠輕鬆享受兒童職業體驗的活動、台東的好山好水，以及知本老爺酒店悠閒的渡假氣氛，知本老爺酒店本次特別推出住宿優惠專案。即日起至8月25日期間入住，雙人行每人每晚最低3,400＋10%起，內含含自助式早餐、晚餐、體驗夏季限定活動，還有台東／知本火車站及機場至酒店來回交通接駁。入住3天2夜者，再加贈「熱氣球嘉年華接駁」或「頭部肩頸按摩10分鐘」方案2選1！7月12日前預約入住，還可享「免一成服務費」的早鳥優惠。而且暑假期間還特別推出「小頭目主題房」，藉由原民元素的裝飾，帶來更有趣的入住體驗。更多活動詳情，可至知本老爺酒店官方網站查詢。