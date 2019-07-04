爸媽看過來！全球5間「玩具主題飯店」 讓小孩乖乖玩

2019-07-04 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



放暑假，也是旅遊旺季的開始。全球線上訂房系統Booking.com調查發現，有44%的台灣旅客盼能藉由旅程找回童年的回憶；近期熱門動畫電影更在全球掀起一股玩具熱潮，以下推薦全球5間令人無法抗拒的「玩具主題飯店」，包括以西部牛仔為主題的夏安迪士尼飯店、讓樂高迷失心瘋的樂高蘭德飯店、以及多元風格主題房的新加坡香格里拉大飯店等，讓旅客彷彿進入玩具王國，大人小孩都能盡興而歸！

●法國考普瓦利 – 夏安迪士尼飯店 牛仔警長伴入眠

為呼應迪士尼風格，「夏安迪士尼飯店」精心設計了各種主題空間，最特別的就是西部牛仔風格的房型，從壁紙、燈飾到床都緊扣主題設計。圖／Booking com提供 分享 facebook

位於巴黎東邊的童話小鎮「考普瓦利」，因風景如畫而成為卡通迷必訪之地。「夏安迪士尼飯店」距巴黎迪士尼樂園僅5分鐘車程，十分方便。為呼應迪士尼風格，飯店精心設計了各種主題空間，最特別的就是西部牛仔風格的房型，從壁紙、燈飾到床都緊扣主題設計，還設有西部風格酒吧，一踏入便如同走進美國西部小鎮一般，在此更有機會遇見其他經典卡通角色，絕對會讓大人小孩都瘋狂。

●丹麥比隆 – 樂高蘭德飯店 探訪樂高故鄉找回童心

「樂高蘭德飯店」充滿五顏六色的樂高元素，豐富的主題客房設計，包括公主、海盜、叢林等。圖／Booking com提供 分享 facebook

位於丹麥中部的「比隆」不僅是充滿歷史的文化小鎮，更是積木王國樂高的起源地。樂高迷最不可錯過的便是下榻「樂高蘭德飯店」，所到之處皆由五顏六色的樂高元素所組成，豐富的主題客房設計，包括公主、海盜、叢林等，絕對能讓旅客重拾熱情，回到純真的孩提時光。飯店更貼心的為所有入住的小小旅客準備樂高禮物，為孩子們留下美好回憶！不僅如此，從3月底至10月，旅客還可以透過 VIP 專屬通道直接走進比隆樂高樂園，如同走向夢想國度一般，完全沉浸在樂高的歡樂世界中！

●泰國芭東–普吉假日飯店 玩具主題房成就度假天堂

「普吉假日飯店」位於普吉島西岸的度假勝地「芭東」，提供許多玩具主題的家庭房和小孩套房，非常適合親子一同拜訪。圖／Booking com提供 分享 facebook

盛夏前往海島度假是個絕佳選擇，「普吉假日飯店」位於普吉島西岸的度假勝地「芭東」，不僅提供許多玩具主題的家庭房和小孩套房，更有大沙灘讓旅客盡情享受玩沙樂趣，非常適合親子一同拜訪。飯店還擁有10個游泳池和設備齊全的健身房，同時滿足大人與孩子的度假需求。此外，旅客可以盡情地在世界知名的芭東海灘享受浮潛、玩飛行傘等各式水上活動，也能夠到芭東夜市大啖美食、購買名產。

●英國奧爾頓 – CBeebies Land 飯店 墜入五彩繽紛的童趣世界

位於漢普郡的「奧爾頓」是座古色古香的小鎮，此地的Cbeebies Land與奧爾頓塔主題公園是英國最受歡迎的主題公園之一，肯定讓旅客玩的不亦樂乎。下榻「CBeebies Land 飯店」能帶旅客進入五彩繽紛且充滿樂趣的世界，不僅裝潢設計以英國電視台Cbeebies電視節目為主題，還許多卡通角色穿梭在各個角落，若旅客有看過CBeebies 電視節目，絕對能帶來滿滿驚喜。

●新加坡烏節路 – 香格里拉大飯店 多風格主題房啟發無限想像

「新加坡香格里拉大飯店」家庭套房包含五種不同的主題，包括非洲遊獵、城堡風、外太空、水底世界與樹屋。圖／Booking com提供 分享 facebook

位於「新加坡」市中心的烏節路上，「新加坡香格里拉大飯店」設有3個不同的主題區─塔樓翼、花園翼與峽谷翼，每一區皆營造出截然不同的氛圍和體驗。家庭套房則有5種不同的主題，包括非洲遊獵、城堡風、外太空、水底世界與樹屋，十分適合攜帶小孩入住，啟發孩子們無限的想像。另外，烏節路上時尚且華麗的商店是大人的購物天堂，也有讓小孩著迷瘋狂的室內遊樂園和玩具店，同時滿足各年齡層的需求，肯定讓旅客玩到樂不思蜀！