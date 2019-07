台灣首次!全景影像+VR 表演藝術典藏展新局

2019-07-04 聯合報 何定照



讓看表演紀錄的VR(虛擬真實)體驗,比看現場更全面。台灣數位藝術中心首創結合360度全景影像系統與VR技術,展出「Archive or Alive:劉守曜獨舞數位典藏」,作品用左右上後方等多顆鏡頭同時捕捉表演者各面向,讓觀眾戴VR頭盔時可從四面八方看表演,不但完整典藏表演藝術,也刷新觀看經驗,更開發藝術新貌。

台灣數位藝術中心創辦人黃文浩表示,相關技術還在做研發應用,像這次也以超高解析度掃描表演者劉守曜的骨架外觀,未來可應用科技技術操作,讓20年後70歲的劉守曜,來操控、舞動他50歲的身體;也可再開發到虛擬替身,讓人穿戴裝置後,就能操作虛擬人物,例如讓動畫角色直接跟小朋友互動。

故事開啟於黃文浩1995年成立的當代藝術平台「在地實驗」。「Archive or Alive」策展人葉杏柔說,在地實驗2015年時亟思保存紀錄重要性,開始系統性回顧過去所辦展覽、論述,也想到該如何留存表演藝術的身體動作訓練系統,讓觀者據以分析,這就想到「在地實驗」老友、表演藝術家劉守曜2014年集身體訓練大成的獨舞《Shapde5.5》。

葉杏柔說,360度全景影像攝影在演唱會、電影雖都有應用,但這次是首次用來紀錄表演藝術,並結合VR,讓觀看者得以回到演出當下。超越一般演出紀錄乃至演出現場的是,觀者不須受限紀錄導演視角只能看特定鏡頭,甚至可超越現場的固定座位視角,自由決定要從哪個方位看表演者哪個細部動作,完全掌握主動權,並衍生新體驗。

實際看片時,觀眾須像一般看VR時戴上頭盔,面對眼前多個螢幕點選想看的段落與鏡頭。若點選所有鏡頭,隨著頭部往前、左右後方乃至往下擺動,就會看到劉守曜正面、左右側身、背面乃至從頭頂俯視的各種身體動作,觀看經驗遠遠超越現場只能從一個方向;其中一個全景畫面,還將劉守曜巨大化,可清晰看到他筋肉如何運作。

如此全景影像式拍片並不容易,劉守曜說,若是鏡框式舞台演出,就不可能捕捉,因為鏡頭無法放在後方等處,演出者也得擺脫主要以正面面對觀眾。台灣數位藝術中心為拍該片,還特地搭了劇場棚讓他實地演出,他也連跳三次,才讓團隊完整拍攝。