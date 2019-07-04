台灣首次！全景影像+VR 表演藝術典藏展新局

2019-07-04 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



讓看表演紀錄的VR（虛擬真實）體驗，比看現場更全面。台灣數位藝術中心首創結合360度全景影像系統與VR技術，展出「Archive or Alive：劉守曜獨舞數位典藏」，作品用左右上後方等多顆鏡頭同時捕捉表演者各面向，讓觀眾戴VR頭盔時可從四面八方看表演，不但完整典藏表演藝術，也刷新觀看經驗，更開發藝術新貌。

台灣數位藝術中心創辦人黃文浩表示，相關技術還在做研發應用，像這次也以超高解析度掃描表演者劉守曜的骨架外觀，未來可應用科技技術操作，讓20年後70歲的劉守曜，來操控、舞動他50歲的身體；也可再開發到虛擬替身，讓人穿戴裝置後，就能操作虛擬人物，例如讓動畫角色直接跟小朋友互動。

故事開啟於黃文浩1995年成立的當代藝術平台「在地實驗」。「Archive or Alive」策展人葉杏柔說，在地實驗2015年時亟思保存紀錄重要性，開始系統性回顧過去所辦展覽、論述，也想到該如何留存表演藝術的身體動作訓練系統，讓觀者據以分析，這就想到「在地實驗」老友、表演藝術家劉守曜2014年集身體訓練大成的獨舞《Shapde5.5》。

葉杏柔說，360度全景影像攝影在演唱會、電影雖都有應用，但這次是首次用來紀錄表演藝術，並結合VR，讓觀看者得以回到演出當下。超越一般演出紀錄乃至演出現場的是，觀者不須受限紀錄導演視角只能看特定鏡頭，甚至可超越現場的固定座位視角，自由決定要從哪個方位看表演者哪個細部動作，完全掌握主動權，並衍生新體驗。

實際看片時，觀眾須像一般看VR時戴上頭盔，面對眼前多個螢幕點選想看的段落與鏡頭。若點選所有鏡頭，隨著頭部往前、左右後方乃至往下擺動，就會看到劉守曜正面、左右側身、背面乃至從頭頂俯視的各種身體動作，觀看經驗遠遠超越現場只能從一個方向；其中一個全景畫面，還將劉守曜巨大化，可清晰看到他筋肉如何運作。

如此全景影像式拍片並不容易，劉守曜說，若是鏡框式舞台演出，就不可能捕捉，因為鏡頭無法放在後方等處，演出者也得擺脫主要以正面面對觀眾。台灣數位藝術中心為拍該片，還特地搭了劇場棚讓他實地演出，他也連跳三次，才讓團隊完整拍攝。