先做生意再做藝術 他靠自己不怕官方

2019-07-04 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣數位藝術中心創辦人黃文浩（右起）、表演藝術家劉守曜、牯嶺街小劇場館長姚立群，共譜數位藝術新章。記者何定照／攝影 分享 facebook 台灣數位藝術中心創辦人黃文浩，身兼著名當代藝術平台「在地實驗」創辦人，深耕當代藝術界30餘年。兩空間都未營利，也沒官方資源挹注，他卻都能照顧妥貼，還想再開新的藝術空間，靠的是他早期做貿易的積累投資與太座的協助。他說靠官方得低頭，不如靠自己，藝術路更長遠。

黃文浩大學念植物，24歲起投入藝術創作，多次入選美展也發表個展。29歲時，他與藝術家莊普、陳慧嶠和劉慶堂等人共創著名藝術空間「伊通公園」，36歲成立在地實驗，之後又參與SOCA現代藝術協進會，並曾任台北數位藝術中心執行長，期間孵化了三家藝術相關公司：做數位掃描的「固態記憶」，做新媒體藝術的噪咖事務所，和利用數位技術說故事的移動故事屋。

個人看來資源豐沛，外界常以為他家世雄厚或有財團支撐，黃文浩說，其實他結婚時和太太兩人存款加起來只有10萬元，也從來沒外來金主，關鍵轉折點是因家裡認為他做藝術活不下去，非常危險，非要他去找一個「正常」的工作不可。

「我是不得不當老闆！」黃文浩說，他因幼時小兒痲痺，去應徵都沒人錄用，只好和朋友一起開雜貨禮品的貿易公司。他說，當時1980年代台灣經濟蓬勃，「阿貓阿狗都可以賺到錢」，這也是他比現在的年輕人幸運之處。有了第一桶金，他開始投資，包括買下「在地實驗」現址。

做藝術與做生意難免有衝突，黃文浩說，許多人以為前衛藝術家就要活得像苦行僧，但他認為正因要做前衛藝術，更該先努力經營物質資源，這也是他為何早期會比較重視營收理財。年輕時常在伊通痛哭為「到底要做藝術或做生意」而徬徨，卻也常被罵「資方」，總要做取捨。終於在40歲時，他自認資產已有累積，退出公司專心從事藝術工作。

50歲辦完最後一個個展，黃文浩決心投入其他實驗，包括影像、VR、AR擴增實境等，台灣數位藝術中心就是他去年開張，實踐VR藝術的基地。做實驗花錢也難立即有回饋，黃文浩說，他除了靠投資，老婆任職的公司一直滿賺錢，再加上靠藝術計畫申請來的零星官方補助，以及藝術公司小小的營收，倒也一路順暢。

「我為什麼會看起來做得不錯，就是因為自知不見容於當道。」黃文浩說，正因他沒法從從國家和主流的結構裡面拿到資源，只好靠自己。如此壞處是很辛苦，但好處是鍛鍊出來的生命力比較強。