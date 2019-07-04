轉賣發大財？寶可夢悠遊卡秒售罄 原價350網購飆到9999

2019-07-04 11:00 聯合新聞網 綜合報導



悠遊卡公司與精靈寶可夢原廠合作推出的寶可夢3Ｄ造型悠遊卡，昨日上午10點首批開放預購立刻秒殺售罄，第二批預購也在無預告的情況下於11點開放，瞬間完售。售價350的造型悠遊卡被放到網購平台上轉賣，價格立刻翻倍，從1000元到9999元都有。

寶可夢悠遊卡轉賣價格驚人。圖擷自 蝦皮購物 分享 facebook

首批限量3000個的悠遊卡雖然規定一人限買4個仍有許多民眾搶不到，隨後於11點突然開賣的第二批預購數量更多，但許多民眾因不知道開售時間來不及搶購，預購活動結束後，昨日下午已有許多賣家以20個、60個悠遊卡的數量在網路上進行銷售，讓民眾到悠遊卡公司臉書上抱怨開賣規則有問題。「感謝悠遊卡公司的天才決策讓轉賣商可以發大財」、「黑箱作業喔要不要來解釋一下啊？第二波連公告都沒就售完是怎樣」，對於被高價炒作的悠遊卡也很驚訝「居然有盤子要買」。

許多民眾到悠遊卡公司臉書上抱怨開賣規則有問題。圖擷自 FB:悠遊卡 EasyCard 分享 facebook

有網友到「爆怨公社」將網路轉賣3,399的頁面截圖PO出，怒嗆「轉賣廚有沒有這麼垃圾…下午暴漲10倍有沒有這麼誇張」，不久之後再更新「漲到6500元了」。今日網購平台上除了看到多項同類商品，還看到最高9,999的驚人價格。雖然有人回應「不買就不會有這個問題給他慢慢放」，呼籲「一起拒買黃牛商品」，但也有人表示「會有黃牛就是因為有人會買啊」、「不意外！」「之前美少女戰士也是這樣，拍賣3000起跳，超扯」。

雖然有民眾要求希望能好好安排和公告一個第三波預購，並嚴格執行限購，「不然現在售出的有一大半都在倒賣商手裡，讓原先相信貴公司並且期待此項合作商品的消費者受到很大傷害」，但悠遊卡公司表示預購數量已全數賣完，沒有再度生產的計畫。