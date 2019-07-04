世界排名第7、亞洲第4！副市長親來台 力推「釜山MICE」

2019-07-04 01:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



為推廣韓國釜山的MICE觀光產業，韓國釜山廣域市行政副市長邊城完、釜山觀光公社社長鄭熙准特別率隊來台，於7月3日在台與台灣旅遊業者交流，盼能加強兩地的MICE交流。邊城完表示，2014年前，每年僅有7～8萬名台灣旅客赴釜山觀光，而在2018年時，人數已經成長至24萬人，其中就有約3,400名為MICE旅客。

所謂的「MICE」，乃是指會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive Travel）、國際會議（Convention）、展覽會（Event／Exhibition）等商務活動的集結總稱。由於除了活動本身之外，還會延伸住宿、會場、交通、娛樂、餐飲等多方面的效應，因此是各大城市積極爭取的重要觀光產業之一。

邊城完指出，釜山是韓國第二大城市。根據UIA國際協會聯盟的資料顯示，釜山是亞洲第4、世界第7名的會議中心，也被《孤獨星球》評選為2018年一定要去的旅行地第一名，同時也有豐富的美食，以及釜山國際電影節、釜山煙火節、同一個亞洲文化節等慶典活動，而且會展所需的主要設施都集中於海雲台，交通方便，而且還可節省團體的時間，方便安排MICE活動。

釜山目前有釜山國際會展中心，預計將於2023年擴建；並計畫於2030年在西釜山興建第二會展中心。鄭熙准也表示，除了完善的MICE項目外，釜山週邊也有許多觀光資源。每年3～4月有櫻花、4月有油菜花，夏天還有搖滾音樂節、海洋節等不同的活動，秋天則有電影節、煙火節等慶典，另外釜山海上馬拉松、北極熊冬泳節，也都是秋冬的特色活動。