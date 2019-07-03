《名偵探柯南：紺青之拳》上映！ 粉絲必訪新加坡景點大公開

2019-07-03 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



再創日本票房新紀錄的《名偵探柯南：紺青之拳》，為作者日本漫畫家青山剛昌的第23部劇場版，也是首次將電影場景以日本國外「新加坡」為舞台的作品。電影中更神還原許多新加坡知名地標、美食景點等，今天(7/10)正式在台灣上映，透過電影將帶領觀眾，看見前所未見的新加坡。

新加坡旅遊局處長林曉芬也特地來台力挺電影上映，林曉芬表示，作者青山剛昌因為2016年造訪獅城，而被當地美景吸引，而挑起了創作靈感。這次，希望藉由這次的合作，透過電影畫面讓更多民眾看見新加坡的特色，進而吸引全球遊客到訪。而電影中的重要場景「牛車水」周邊，更邀請名畫家繪製柯南壁畫，壁畫裡表現柯南正在買榴槤的可愛畫面，同時電影裡各方爭奪的「紺青之拳」藍寶石，也藏在其中。

《名偵探柯南：紺青之拳》故事場景環繞在新加坡「濱海灣區景點」，懸疑的推理劇情與震撼場面，隨著柯南與怪盜基德的腳步，造訪經典觀光景點「魚尾獅公園」、「濱海灣金沙酒店」、「新加坡摩天觀景輪」，以及有著新加坡「彩虹巷」之稱的「哈芝巷」、新加坡在地小販美食聚集地「牛車水」等，電影主角不只品嚐知名的咖椰吐司等美食，浪漫的夜景、燈光秀也神還原在觀眾面前，還有現精彩的動作場面，讓影迷看得回味無窮。