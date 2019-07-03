HOLA全台門市推「Pets專區」 限時4天可同享寵物展優惠價
想帶毛小孩一起逛街嗎？HOLA特力和樂全台20家門市首度推出「Pets專區」，以選物概念集結12家寵物用品品牌，囊括毛小孩的食、用、住、行相關用品，方便消費者採買家用品時同時選購，7月5日至7月8日南港寵物商品展活動期間到HOLA「Pets專區」，可同享寵物用品展特惠價，不必再去展場人擠人。
HOLA多年來為寵物友善商場，在賣場裡經常可見飼主和毛小孩一同逛街的溫馨畫面，HOLA也進一步將服務拓展至商品，除了自行設計開發的毛小孩格子櫃、貓抓板系列之外，更引進陪心寵糧、自然食、毛起來、Pawpaw、沛德奧推車、Ppark配件、拍拍、IRIS、愛思沛、Petwant、Petkit等11家寵物糧食與用品品牌。
寵物市場商機達500億元，其中又以糧食占50%為最高，HOLA為了區隔一般寵物乾糧市場，與去年寵物展創下破百萬業績的「陪心寵糧」合作開發獨家客製化乾糧，由台大營養師團隊親自研發，並大量採用台農57號地瓜、蘇澳鬼頭刀、雞腿肉、青仁、黑豆、乾燥蛋黃、水解蛋白胜肽等台灣食材，另有主食罐、零食等。
寵物洗沐類首推「毛起來」明星商品「癢癢退散洗毛精」、「極淨潔耳液」；寵物家具有「拍拍」正式進駐，包括明星商品「寵物托高碗架」，以及將貓廁變身為北歐風質感家具的後期新作「貓砂櫃」；外出用品嚴選Ppark配件、沛德奧推車等兩大品牌，Ppark配件榮獲台北工業設計獎、日本Good Design及台灣金點設計標章三大獎，尤其防爆衝胸背帶曾創下寵物展熱銷1萬組的佳績，也是寵物行為訓練師熊爸指定使用品牌，沛德奧推車堪稱寵物推車界的精品，曾受邀參與國際精品走秀。
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