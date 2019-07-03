HOLA全台門市推「Pets專區」 限時4天可同享寵物展優惠價

2019-07-03 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



拍拍原木貓砂櫃，單盆售價13,800元、雙盆售價19,800元，HOLA「Pets專區」7月5日至7月8日特價9折。圖／HOLA提供 分享 facebook 想帶毛小孩一起逛街嗎？HOLA特力和樂全台20家門市首度推出「Pets專區」，以選物概念集結12家寵物用品品牌，囊括毛小孩的食、用、住、行相關用品，方便消費者採買家用品時同時選購，7月5日至7月8日南港寵物商品展活動期間到HOLA「Pets專區」，可同享寵物用品展特惠價，不必再去展場人擠人。

HOLA多年來為寵物友善商場，在賣場裡經常可見飼主和毛小孩一同逛街的溫馨畫面，HOLA也進一步將服務拓展至商品，除了自行設計開發的毛小孩格子櫃、貓抓板系列之外，更引進陪心寵糧、自然食、毛起來、Pawpaw、沛德奧推車、Ppark配件、拍拍、IRIS、愛思沛、Petwant、Petkit等11家寵物糧食與用品品牌。

寵物市場商機達500億元，其中又以糧食占50%為最高，HOLA為了區隔一般寵物乾糧市場，與去年寵物展創下破百萬業績的「陪心寵糧」合作開發獨家客製化乾糧，由台大營養師團隊親自研發，並大量採用台農57號地瓜、蘇澳鬼頭刀、雞腿肉、青仁、黑豆、乾燥蛋黃、水解蛋白胜肽等台灣食材，另有主食罐、零食等。