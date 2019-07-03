蘭蔻小黑安瓶＋小黑瓶濃縮面膜 史上最強48小時急救面膜誕生

2019-07-03 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



現代女性常面臨各種肌膚狀況，最強急救面膜來了！圖／摘自pakutaso 分享 facebook 現在許多女生都知道，面膜不能每天敷，而且面膜是最佳的肌膚急救武器，今年夏天，史上最強的急救面膜出現了，蘭蔻結合旗下兩款最熱賣的商品，包括超進化肌因賦活露（小黑瓶）、超進化肌因活性安瓶（小黑安瓶），推出「超進化肌因雙效安瓶面膜」，急救時敷上，讓肌膚吸收了一整瓶小黑安瓶精華，48小時，都能感受肌膚透出水嫩閃亮亮。

蘭蔻把小黑瓶變成重磅新品，急速修護48hr水嫩發光的超進化肌因雙效安瓶面膜，不只是讓保濕更保濕，更讓保濕延長時間，在臉上48小時不停的補水、保養，為肌膚注入源源不絕的水分。

畢竟在夏天，大家都面對忽冷忽熱氣候，甚至是空汙，讓我們的肌膚無法乖乖聽話，但常有面對重要場合，譬如結婚、約會、重要工作等，蘭蔻為了愛美的女性，與現在人容易遇到的肌膚狀況，推出「超進化肌因雙效安瓶面膜」，抵禦皮膚的乾燥、暗沈、敏感。

蘭蔻結合了在2017年推出的超進化肌因活性安瓶（小黑安瓶），還有旗下最熱賣的超進化肌因賦活露（小黑瓶），其中小黑安瓶掀起全台熱銷，專櫃每2分鐘就會賣出一瓶，奠定最強修護地位。

超進化肌因雙效安瓶面膜使用上，就是先用小黑安瓶穩定肌膚，再使用有著小黑瓶活性萃取的面膜敷上，用強大的雙精華濃縮，給予最迅速修復的效果，敷完立即有感，敷完面膜，就如同把一整瓶的小黑安瓶活性、與小黑瓶的活性，一同注入肌膚，馬上讓肌膚警報解除。

蘭蔻超進化肌因雙效安瓶面膜使用步驟：

1.舒緩

在面膜旁，有著3ml「超進化肌因活性安瓶」，其中獨家超高效「肌底修護活性配方」與高維他命E，讓肌膚維持穩定性、吸收更好。塗抹至全臉至吸收，快速讓肌膚的不適感，得到舒緩。

2.修護