蘭蔻小黑安瓶＋小黑瓶濃縮面膜 史上最強48小時急救面膜誕生
現在許多女生都知道，面膜不能每天敷，而且面膜是最佳的肌膚急救武器，今年夏天，史上最強的急救面膜出現了，蘭蔻結合旗下兩款最熱賣的商品，包括超進化肌因賦活露（小黑瓶）、超進化肌因活性安瓶（小黑安瓶），推出「超進化肌因雙效安瓶面膜」，急救時敷上，讓肌膚吸收了一整瓶小黑安瓶精華，48小時，都能感受肌膚透出水嫩閃亮亮。
蘭蔻把小黑瓶變成重磅新品，急速修護48hr水嫩發光的超進化肌因雙效安瓶面膜，不只是讓保濕更保濕，更讓保濕延長時間，在臉上48小時不停的補水、保養，為肌膚注入源源不絕的水分。
畢竟在夏天，大家都面對忽冷忽熱氣候，甚至是空汙，讓我們的肌膚無法乖乖聽話，但常有面對重要場合，譬如結婚、約會、重要工作等，蘭蔻為了愛美的女性，與現在人容易遇到的肌膚狀況，推出「超進化肌因雙效安瓶面膜」，抵禦皮膚的乾燥、暗沈、敏感。
蘭蔻結合了在2017年推出的超進化肌因活性安瓶（小黑安瓶），還有旗下最熱賣的超進化肌因賦活露（小黑瓶），其中小黑安瓶掀起全台熱銷，專櫃每2分鐘就會賣出一瓶，奠定最強修護地位。
超進化肌因雙效安瓶面膜使用上，就是先用小黑安瓶穩定肌膚，再使用有著小黑瓶活性萃取的面膜敷上，用強大的雙精華濃縮，給予最迅速修復的效果，敷完立即有感，敷完面膜，就如同把一整瓶的小黑安瓶活性、與小黑瓶的活性，一同注入肌膚，馬上讓肌膚警報解除。
蘭蔻超進化肌因雙效安瓶面膜使用步驟：
1.舒緩
在面膜旁，有著3ml「超進化肌因活性安瓶」，其中獨家超高效「肌底修護活性配方」與高維他命E，讓肌膚維持穩定性、吸收更好。塗抹至全臉至吸收，快速讓肌膚的不適感，得到舒緩。
2.修護
面膜內含「小黑瓶」活性萃取，讓肌膚有保濕、透亮、彈嫩效果，以獨特高親膚「天然海藻萃取水凝膠」，搭配「水凝微分子融化科技」製成的獨特凝凍面膜。小黑瓶內的雷特氏 B 菌活性酵母精華，遇膚溫即融化，會「愈敷愈薄」、吸收超有感的凝凍面膜。
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