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大比薩6折！必勝客全新「舊金山手工餅皮」 夏日裡爽口開胃

2019-07-03 19:24聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

必勝客全新「舊金山手工餅皮」。圖／必勝客提供
必勝客全新「舊金山手工餅皮」。圖／必勝客提供
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舊金山知名的Sourdough麵包，清爽的滋味，讓人在夏天裡胃口大開，今年夏天必勝客打造全新「舊金山手工餅皮」烤出清爽不膩的香酥餅皮。另外，必勝客同步祭出「舊金山手工餅皮」優惠套餐，喜歡嚐鮮的消費者也可以把握期間限定的「單點一個大比薩6折」優惠。

必勝客新款「舊金山手工餅皮」呈現來自美西的清爽風味，搭配兩種全新口味「青醬黃金貝」、「法式燻鴨」比薩，讓餐桌吹起異國海陸風。「青醬黃金貝」比薩採用黃金貝、魷魚、蝦仁等鮮嫩海鮮，配上莫札瑞拉起司，與清新爽口的青醬；「法式燻鴨」比薩則以肉質肥美多汁的櫻桃鴨肉，搭配法蘭克福香腸，表現出獨特的煙燻風味。

此外，摩斯漢堡即日起也推出新上市的法式早餐新品，還有以水果為主題，帶來清爽口感、一解酷暑炎熱的餐點、飲品。包括早餐限定的「法式卡菲雞堡」在歐式麵包中夾入，洋蔥、鮮嫩雞肉、高麗菜絲與蕃茄，再淋上法式卡菲醬，帶出多層次的風味；即日起至8/25限定的「鳳梨塔塔雞腿堡」則將外層酥脆、內層多汁的雞肉天婦羅，沾裹酸甜的鳳梨風味醬，及特製的檸檬塔塔醬，最後放上鳳梨片，增添整體豐富度。

摩斯也推出解暑止渴的清涼飲品「冰檸摩斯咖啡」、「鳳梨奇異果蒟蒻舒打冰茶/舒打」，即日起至7/14購買大杯「冰檸摩斯咖啡」可享第二杯半價；7/15至7/31購買「鳳梨奇異果蒟蒻冰茶/舒打」任選第二杯半價。

青醬黃金貝比薩(左)大比薩售價660元、法式燻鴨比薩(右)大比薩售價650元。圖...
青醬黃金貝比薩(左)大比薩售價660元、法式燻鴨比薩(右)大比薩售價650元。圖／必勝客提供
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鳳梨塔塔雞腿堡(左)售價90；早餐時段「法式卡菲雞堡」(右)售價75元。圖／摩斯...
鳳梨塔塔雞腿堡(左)售價90；早餐時段「法式卡菲雞堡」(右)售價75元。圖／摩斯漢堡提供
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冰檸摩斯咖啡(左)售價75元；鳳梨奇異果蒟蒻舒打(中)、冰茶(右)售價75元。圖...
冰檸摩斯咖啡(左)售價75元；鳳梨奇異果蒟蒻舒打(中)、冰茶(右)售價75元。圖／摩斯漢堡提供
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