林志玲閃婚後 第一件事親自挑選嫁妝

2019-07-03 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



人甜心美的林志玲自2013年開始為大雅廚具代言，感情也一路備受矚目，到2019年，終於覓得如意郎君黑澤良平(Akira)。台灣第一名模閃婚後，第一件事親自挑選嫁妝。

連續多年為大雅廚具代言，與董事長張光男夫婦有著好交情，張光男説：「我們夫妻倆都為她開心，之前邀約林志玲代言時，志玲就很喜歡大雅系列廚具」。當時他承諾，會選一套廚具當成嫁妝，因為志玲就像自己的女兒，等新家哪天落成，大雅廚具一定送上這份愛的禮物。

近年，家庭重心從客廳轉變為廚房，不管是輕食料理、還是無油料理，廚具設計都十分講究。

大雅廚具早在2012年，就成立亞洲最大的廚具旗艦館，兼為企業總部，旗下並有多種不同風格的廚具，簡潔、機能、創意，希望將廚房打造為家庭最溫馨的空間。

2018年大雅廚具舉辦40周年慶，並在同年跨入智慧製造4.0工業體系，引進歐洲最新製程，林志玲也南下體驗大雅新款廚具，讚不絕口。

張光男一直對林志玲的敬業態度表示讚許，他說，志玲向來從不遲到，永遠笑容滿面，人很貼心，未來還希望合作下去，一起傳遞幸福，走向幸福。

除此之外，張光男還宣布，即日起只要到門市選購『志玲姐姐嫁妝款』系列，即享優惠專案價及好禮多重送，到2019年年底為止，有興趣的消費者可以把握機會。

而至今，林志玲除了表示自己不會冠上夫姓之外，定居何處，目前還不得而知。但從近日復工的狀態來看，志玲姐姐容光煥發，果然沈浸在幸福之中的人妻。