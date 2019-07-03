大塊布丁加芋泥奶油夾泡芙 新莊日月香IG大推「很欠吃」

2019-07-03 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



提到社群上發燒的新莊名店「日月香蛋糕」，就會想起冬天滿滿草莓或夏天疊了芒果的經典款蛋糕，讓常滑IG的人應該常被燒到，大讚CP值很高。這家老牌西點麵包店，更頻頻透過粉絲團推出快閃團，密集以餐車方式出沒在非新莊的地區，早就引起網路話題了，其中一款「芋泥布丁泡芙」，最近受到不少IG網友打卡推薦，看看這ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的內餡跟有層次的泡芙餅皮，誰能抵擋得住呢？ 「日月香蛋糕」芋泥布丁泡芙包入一大塊布丁。IG @woeichwan提供 分享 facebook 「日月香蛋糕」芋泥布丁泡芙(前)包入大塊布丁很療癒。IG@egglu77 提供 分享 facebook

IG小夥伴分享，「日月香蛋糕」夏天冰涼又超人氣的泡芙，單顆價位大概落在35元到40元左右，包入芋泥、整塊布丁、或芒果等當令水果，整個很欠吃，「泡芙的個頭算挺大」、「外皮有脆感」、「鮮奶油滋味濃郁」、「包入布丁真的很會」、「內餡香濃又不甜膩」，網友形容像吃漢堡一樣，一口咬下多層次口感真的超滿足，連不常吃甜點的人，都會迷上喔。 「日月香蛋糕」芋泥布丁泡芙包入芒果泡芙香蕉泡芙。IG@egglu77 提供 分享 facebook 網友分享「日月香蛋糕」芋泥布丁泡芙紮實好吃。IG @woeichwan提供 分享 facebook

想要一嘗美味的朋友，除了搭乘捷運親自到新莊店內購買，還有人不用跑太遠就透過快閃團買到。曾在大台北幸運遇過「日月香蛋糕」餐車的IG網友們分享，買過一次以後都會上粉絲團觀察每天公告的出沒點。「日月香蛋糕」餐車曾出沒地點很多，主要環繞在大台北與桃園地區，如台北部分捷運站出口、五股、淡水、樹林、土城、蘆洲、桃園、楊梅、平鎮等等....，但停留的時間都很短暫，運氣好且時間能搭配才會碰上，可在自己鄰近地方買到，詳細資訊可以上店家粉絲團查詢。 新莊西點麵包名店「日月香蛋糕」外觀樸實。IG@egglu77 提供 分享 facebook

哪裡吃

日月香蛋糕

新北市新莊區新泰路82號

芒果泡芙 35

芋泥布丁泡芙 40

售價或購買方式均以店家粉絲團或現場實際公告為準