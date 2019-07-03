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舊情人相見！米蘭達可兒、奧蘭多布魯 現身洛杉磯LOUIS VUITTON X 聯名展

2019-07-03 17:10聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在洛杉磯比佛利山莊的血拚聖地Rodeo Drive，展開盛大「LOUIS VUITTON X 聯名展」，藉由165年來與不同藝術家聯名合作所激盪出的創意作品，帶來一場相當精采、讓人想飛去一探究竟的免費大型展覽，並在展期揭露由6位當代藝術家聯名創作的Artycapucines限量系列，成為展覽的亮點。

開幕酒會有多位名人共襄盛舉，包括品牌好友艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly），舊情人組合米蘭達可兒（Miranda Kerr）、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）也在此相會，雖然奧蘭多布魯的臉孔有點兒風霜，但他選穿的2019早秋高筒運動鞋，是大熱話題款。

由路易威登打造的兩層樓展館，共展出超過180項作品，規劃9個展間，從「路易威登：全新視野」開始，16歲的Louis Vuitton在1837年抵達巴黎，成為旅行箱工匠的學徒，1854年獨立創業，在巴黎的Capucines大街4號開設首間店面，也開啟了路易威登的盛世。「緣起：時髦的傳統」展間則有許多讓人津津樂道的箱盒創作，包括埃及公主的野餐盒、2018年FIFA世界盃足球賽設計的冠軍獎盃箱等。

「翻玩經典」運用路易威登的經典Monogram帆布圖紋，展示各時期重新設計的創意款，例如卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld ）的拳擊袋、攝影師辛蒂雪曼（Cindy Sherman）的工具箱、建築師札哈哈蒂（Zaha Hadid）的雕塑手袋等，以精湛工藝與藝術奇才的火花，打造流傳後世的重要作品；此外，還包括藝術家們和品牌合作的行李袋，例如電影《大吉嶺有限公司》訂製款，或是和Stephen Sprouse、Jeff Koons等合作的keepall系列。

1980年代晚期與藝術家合作的絲綢系列，則呈現為各式各樣的絲巾展出，如同畫作一般，帶來視覺的豐沛能量；也展出多季具有代表性的女裝、女星紅毯訂製款服裝，而這次展覽的焦點，則在於最新發表的Artycapucines包款，由Alex Israel、Urs Fischer等6位當代藝術家為經典Capucines手袋帶來六種全新視野，Capucines以路易威登首間店面的街道命名，本次結合刺繡工藝、珍珠母貝鑲嵌或幽默設計打造全球各限量300個的藝術包款，藉此展現路易威登與藝術緊密貼合的品牌精神。「LOUIS VUITTON X 聯名展」將自即日起展至9月15日止，周一到周五10點至21點、周日11點到19點、周六休館，免費入場。

LOUIS VUITTON X 聯名展是為了記錄品牌165年來的藝術合作，展出1...
LOUIS VUITTON X 聯名展是為了記錄品牌165年來的藝術合作，展出180多件來自威登之家收藏的珍品。圖／LV提供
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採用Nomad皮革打造的Keepall包款，是Wes Anderson為2006...
採用Nomad皮革打造的Keepall包款，是Wes Anderson為2006年電影《大吉嶺有限公司》設計。圖／LV提供
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第七展間「燈光、攝影機、開拍」展現了路易威登的紅毯風華。圖／LV提供
第七展間「燈光、攝影機、開拍」展現了路易威登的紅毯風華。圖／LV提供
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展覽最大亮點是Artycapucines系列，也是最新的藝術交流作品，賦予Cap...
展覽最大亮點是Artycapucines系列，也是最新的藝術交流作品，賦予Capucines手袋全新風貌。圖／LV提供
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米蘭達可兒拎著Capucines手袋出席LOUIS VUITTON X 聯名展活...
米蘭達可兒拎著Capucines手袋出席LOUIS VUITTON X 聯名展活動。圖／LV提供
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傑登史密斯是LOUIS VUITTON X 聯名展開幕嘉賓。圖／LV提供
傑登史密斯是LOUIS VUITTON X 聯名展開幕嘉賓。圖／LV提供
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第二展間「緣起：時髦的傳統」，展出路易威登第三代Gaston-Louis在二○年...
第二展間「緣起：時髦的傳統」，展出路易威登第三代Gaston-Louis在二○年代的創新櫥窗設計、埃及公主的野餐盒、網球冠軍訂製網球拍盒等。圖／LV提供
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第三展間「翻玩經典」展出行動工作室特製化妝台旅行箱，附有Monogram帆布攝影...
第三展間「翻玩經典」展出行動工作室特製化妝台旅行箱，附有Monogram帆布攝影機袋，是2014年與Cindy Sherman合作設計款。圖／LV提供
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奧蘭多布魯穿著2019早秋帥氣高筒男鞋出席LOUIS VUITTON X 聯名展...
奧蘭多布魯穿著2019早秋帥氣高筒男鞋出席LOUIS VUITTON X 聯名展。圖／LV提供
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Monogram帆布製成的餐盒，是Youssouf Kemal在1926年的收藏...
Monogram帆布製成的餐盒，是Youssouf Kemal在1926年的收藏品。圖／LV提供
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路易威登品牌好友珍妮佛康娜莉參加LOUIS VUITTON X 聯名展活動。圖／...
路易威登品牌好友珍妮佛康娜莉參加LOUIS VUITTON X 聯名展活動。圖／LV提供
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巴黎藝術家André設計的2014年春夏披巾，結合其經典OX眼虛擬人物Mr.A。...
巴黎藝術家André設計的2014年春夏披巾，結合其經典OX眼虛擬人物Mr.A。圖／LV提供
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艾莉西亞薇坎德參與LOUIS VUITTON X 聯名展開幕活動。圖／LV提供
艾莉西亞薇坎德參與LOUIS VUITTON X 聯名展開幕活動。圖／LV提供
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LOUIS VUITTON X 聯名展禮品區展售路易威登家飾、書籍、配件等。圖／...
LOUIS VUITTON X 聯名展禮品區展售路易威登家飾、書籍、配件等。圖／LV提供
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第五展間「絲綢的藝術」，主要是1980年代晚期，路易威登邀請藝術家在織品系列（T...
第五展間「絲綢的藝術」，主要是1980年代晚期，路易威登邀請藝術家在織品系列（Textile Series）的創作，尤其以絲巾為主。圖／LV提供
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第三展間「翻玩經典」是以Monogram經典帆布改造為主。圖／LV提供
第三展間「翻玩經典」是以Monogram經典帆布改造為主。圖／LV提供
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第六展間「藝術邂逅時尚」展出2013春夏女裝秀的造型，由Marc Jacobs和...
第六展間「藝術邂逅時尚」展出2013春夏女裝秀的造型，由Marc Jacobs和裝置藝術家Daniel Buren共同設計。圖／LV提供
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第一展間「路易威登：全新視野」，牆面是阿歷克斯．卡茨（Alex Katz）所繪《...
第一展間「路易威登：全新視野」，牆面是阿歷克斯．卡茨（Alex Katz）所繪《年輕時的Louis Vuitton》。圖／LV提供
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