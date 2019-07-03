舊情人相見！米蘭達可兒、奧蘭多布魯 現身洛杉磯LOUIS VUITTON X 聯名展

2019-07-03 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在洛杉磯比佛利山莊的血拚聖地Rodeo Drive，展開盛大「LOUIS VUITTON X 聯名展」，藉由165年來與不同藝術家聯名合作所激盪出的創意作品，帶來一場相當精采、讓人想飛去一探究竟的免費大型展覽，並在展期揭露由6位當代藝術家聯名創作的Artycapucines限量系列，成為展覽的亮點。

開幕酒會有多位名人共襄盛舉，包括品牌好友艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly），舊情人組合米蘭達可兒（Miranda Kerr）、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）也在此相會，雖然奧蘭多布魯的臉孔有點兒風霜，但他選穿的2019早秋高筒運動鞋，是大熱話題款。

由路易威登打造的兩層樓展館，共展出超過180項作品，規劃9個展間，從「路易威登：全新視野」開始，16歲的Louis Vuitton在1837年抵達巴黎，成為旅行箱工匠的學徒，1854年獨立創業，在巴黎的Capucines大街4號開設首間店面，也開啟了路易威登的盛世。「緣起：時髦的傳統」展間則有許多讓人津津樂道的箱盒創作，包括埃及公主的野餐盒、2018年FIFA世界盃足球賽設計的冠軍獎盃箱等。

「翻玩經典」運用路易威登的經典Monogram帆布圖紋，展示各時期重新設計的創意款，例如卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld ）的拳擊袋、攝影師辛蒂雪曼（Cindy Sherman）的工具箱、建築師札哈哈蒂（Zaha Hadid）的雕塑手袋等，以精湛工藝與藝術奇才的火花，打造流傳後世的重要作品；此外，還包括藝術家們和品牌合作的行李袋，例如電影《大吉嶺有限公司》訂製款，或是和Stephen Sprouse、Jeff Koons等合作的keepall系列。