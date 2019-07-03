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「玩具總動員4」又來啦！7-ELEVEN獨家推發條公仔、Q版公仔

2019-07-03 17:05聯合報 記者陳立儀╱即時報導

隨著《玩具總動員4》電影上映，周邊商品的買氣也到達最高峰！7－ELEVEN再度推出一系列《玩具總動員4》新品，包括獨家開賣的5款發條公仔、4款Q版公仔特別版、蜜蜂工坊蜂蜜濃奶茶叉奇版，另外還有超商獨家販售的5款玩具總動員系列evian礦泉水，全力攻陷粉絲荷包。

7－ELEVEN獨家販售的《玩具總動員4》發條公仔共有巴斯光年、胡迪、三眼怪、叉奇、牧羊女等5款造型，上緊發條就會走動，7月9日起限4,000店販售，每款售價250元。玩具總動員Q版公仔特別版即日起搶先於4,500店限定販售，7月4日起全台門市開賣，三眼怪共有金屬色款、飛碟款等兩種造型，售價皆為399元，其中金屬色款一組3個、眼睛看往不同方向的三眼怪一字排開超可愛；抱抱龍玩家款戴著太空罩打電動，售價399元；火腿豬與金幣款的造型超萌又招財，售價299元。

玩具總動員系列evian礦泉水每瓶售價59元，即日起至8月13日加入飲料抽抽樂活動，購買18元以上指定飲料任2件即可參加抽獎，最低折扣只要0元；7－ELEVEN App也同步推出「行動抽抽樂」、免到店隨時隨地都能抽獎，每人帳號每天限玩2次。

此外，7－ELEVEN獨家推出的蜜蜂工坊玩具總動員蜂蜜濃奶茶上市2周已熱賣超過60萬組，7月8日起加碼再推出隱藏版人物「叉奇」版本，預計再引起一波搶購熱潮。

7－ELEVEN獨家販售的《玩具總動員4》發條公仔－胡迪款會跳舞和劈腿。圖／7－...
7－ELEVEN獨家販售的《玩具總動員4》發條公仔－胡迪款會跳舞和劈腿。圖／7－ELEVEN提供
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玩具總動員Q版公仔特別版－三眼怪金屬色款一組3個，眼睛看往不同方向的三眼怪一字排...
玩具總動員Q版公仔特別版－三眼怪金屬色款一組3個，眼睛看往不同方向的三眼怪一字排開超可愛，售價399元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN獨家推出5款《玩具總動員4》發條公仔，7月9日起限4,000店販...
7－ELEVEN獨家推出5款《玩具總動員4》發條公仔，7月9日起限4,000店販售，每款售價250元。圖／7－ELEVEN提供
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玩具總動員系列evian礦泉水每瓶售價59元，即日起至8月13日可參加7－ELE...
玩具總動員系列evian礦泉水每瓶售價59元，即日起至8月13日可參加7－ELEVEN飲料抽抽樂活動。圖／7－ELEVEN提供
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蜜蜂工坊玩具總動員蜂蜜濃奶茶7月8日起加碼再推出隱藏版人物「叉奇」版本，售價35...
蜜蜂工坊玩具總動員蜂蜜濃奶茶7月8日起加碼再推出隱藏版人物「叉奇」版本，售價35元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN獨家推出4款玩具總動員Q版公仔特別版，包括三眼怪飛碟款、三眼怪金...
7－ELEVEN獨家推出4款玩具總動員Q版公仔特別版，包括三眼怪飛碟款、三眼怪金屬色款、抱抱龍玩家款、火腿豬與金幣款。圖／7－ELEVEN提供
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