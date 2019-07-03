G-SHOCK推聯名帥氣表款 透明設計既潮又有型

2019-07-03 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



全金屬的G-Shock腕表，屢屢在潮流和鐘表圈締造話題，然而夏季的到來，品牌也不忘找來衝浪好手合作，打造透明聯名表款，凸顯帥氣風範。而NIXON與美國特種部隊合作研發出的高人氣REGULUS表款，今年也以新色回歸，再度搶佔型男目光。

屬於CASIO旗下的G-Shock在這季推出G-LIDE極限運動系列的最新表款，邀請了品牌支持的職業衝浪選手Kanoa Igarashi合作，推出首次聯名GLX-5600KI腕表。以GLX-5600為藍本，利用半透明表身呼應海洋氣息，經典方型及纖薄設計能避免衝浪運動時對手腕負擔，還提供了衝浪運動時不可或缺的潮汐圖顯示。銀色鏡面設計展現出簡約時髦外觀，而Kanoa Igarashi的手寫「Kanoa」字樣則印於表面、表扣、底蓋及背光燈照明上，搭配同色系的銀灰色包裝，由內到到外大幅提升質感。