G-SHOCK推聯名帥氣表款 透明設計既潮又有型
全金屬的G-Shock腕表，屢屢在潮流和鐘表圈締造話題，然而夏季的到來，品牌也不忘找來衝浪好手合作，打造透明聯名表款，凸顯帥氣風範。而NIXON與美國特種部隊合作研發出的高人氣REGULUS表款，今年也以新色回歸，再度搶佔型男目光。
屬於CASIO旗下的G-Shock在這季推出G-LIDE極限運動系列的最新表款，邀請了品牌支持的職業衝浪選手Kanoa Igarashi合作，推出首次聯名GLX-5600KI腕表。以GLX-5600為藍本，利用半透明表身呼應海洋氣息，經典方型及纖薄設計能避免衝浪運動時對手腕負擔，還提供了衝浪運動時不可或缺的潮汐圖顯示。銀色鏡面設計展現出簡約時髦外觀，而Kanoa Igarashi的手寫「Kanoa」字樣則印於表面、表扣、底蓋及背光燈照明上，搭配同色系的銀灰色包裝，由內到到外大幅提升質感。
在去年時，NIXON首度推出與美國特種部隊合作研發的REGULUS電子表，憑藉著強悍功能跟硬漢設計，叫好又叫座，因此今年品牌再度推出迷彩新色，詮釋軍事風格。因為帶有帥氣的設計，讓REGULUS電子表沒上市就被預購一空，此次推出的新色延續了過往強大功能，包括了可長達5年的電池容量，擁有100公尺防水和具有防護的PORON XRD™ 可提供強大的減震和抗壓性。防水按鈕設計，在水中活動時可以輕鬆控制，表殼材質特別使用TR90超彈性記憶樹脂與不鏽鋼做結合，使其更耐磨抗損。
留言