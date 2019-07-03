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郭元益首推「客製化」糕點 讓送禮更貼心

2019-07-03 16:15聯合報 記者徐力剛╱即時報導

郭元益副總經理郭建偉、藝人鳳小岳、金馬導演馬志翔（由左至右）出席活動合影。圖／郭...
郭元益副總經理郭建偉、藝人鳳小岳、金馬導演馬志翔（由左至右）出席活動合影。圖／郭元益提供
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俗話說：「送禮送到心坎裡。」老字號品牌郭元益大玩創意，看準現代養身風潮盛行，即日起推出等比例縮小50%的特色糕點，搭配客製化圖案妝點，成為時下新潮伴手禮首選。

全新「迷你酥皮系列」提供3種選擇，包括迷你鳳梨奶黃酥、迷你金沙蛋黃酥及迷你冰沙餡餅，其中「迷你鳳梨奶黃蘇」做工繁複，手工27層酥皮創造多層次口感，加入日本昭和蛋糕粉增加濕潤度，餡料選用台南關廟17號金鑽鳳梨與經典奶黃內餡，甜中帶鹹滋味令人難忘；「迷你冰沙餡餅」精選豬板油入饌，夾入綠豆、白鳳豆等餡料，佐以庇里牛斯山溫泉鹽與海藻糖調味，綿密豆沙餡入口即化，搭配現沖茶飲品嚐滋味一絕。

呼應郭元益「用禮物傳遞心的溫度」品牌精神，此次邀請鳳小岳擔任代言人，攜手導演馬志翔合作，並由資深電影人李烈操刀製作，打造「心的溫度」形象影片，將溫暖感傳遞給大家。郭元益副總郭建偉分享，從糕餅起家的郭元益走過百年時光，以手工製餅技術為基礎，加入時尚創新元素為品牌注入活水，今年首度推出「迷你版」、「客製化」糕餅，帶給消費者感官新饗宴。

郭建偉表示，每份禮品都代表送禮者的心意，郭元益全新「客製化」服務，強調獨一無二特殊體驗，現場提供中文、英文及圖案等各式選擇，消費者提早2個月預定，大包裝（16入）滿訂購28盒、小包裝（5入）50盒以上，即可將專屬款糕餅帶回家。

近期郭元益積極佈局海外，東京日本橋門市將於9月開幕，耗時一年籌備，顯見品牌進軍日本決心；談及郭元益在日本競爭力，郭副總笑著說，「找到當地需求很重要，如何切入日本送禮市場是關鍵。」透過多次與日方交流，將經典「花生糕」引進日本大獲好評，還被日方讚為台版「落雁」和菓子，預估日本橋新門市現場販售超過30款品項，將台灣美食帶向國際。

現場示範「客製化」糕點，歡樂十足。記者徐力剛／攝影
現場示範「客製化」糕點，歡樂十足。記者徐力剛／攝影
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郭元益首推「客製」糕點服務，讓送禮更貼心。記者徐力剛／攝影
郭元益首推「客製」糕點服務，讓送禮更貼心。記者徐力剛／攝影
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全新「迷你酥皮系列」等比例縮小50% 糕點，可同時享用多種好滋味。圖／郭元益提供
全新「迷你酥皮系列」等比例縮小50% 糕點，可同時享用多種好滋味。圖／郭元益提供
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郭元益「迷你冰沙餡餅」每盒售價380元/16入。圖／郭元益提供
郭元益「迷你冰沙餡餅」每盒售價380元/16入。圖／郭元益提供
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