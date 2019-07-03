女神裘莉新歡包款 方正BOXYZ像拎在手上的珠寶盒

2019-07-03 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo今年推出一款主打包BOXYZ，梯形框架方正外型搭配金屬鎖扣像是一個拎在手上的珠寶盒，顏色、材質與尺寸多元，馬上成為眾多女星新歡。

近日安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和女兒Vivienne上街，就背著BOXYZ大尺寸黑色牛皮包，腳上穿的也是品牌天鵝絨穆勒花漾跟鞋，完全不吝於展現她對Ferragamo有多熱愛。而潔西卡艾芭（Jessica Alba）和台灣女星宋芸樺則是不約而同愛上配有可拆式金屬鍊帶的小尺寸萊姆綠BOXYZ，無論手拎或肩背都俏皮可愛。

Ferragamo日前也特別為BOXYZ打造宣傳廣告，找來各個不同年齡層及背景的模特兒，包括國際超模Aaliyah Hydes、Lina Zhang張麗娜與Maye Musk，透過一系列的短片示範如何演繹BOXYZ包款，並講述了她們在個人生活和職業生涯中的不同選擇以及對心目中理想女性的定義。