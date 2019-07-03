Karencici包緊緊站台品牌活動 不忘再幫單身媽徵友！

2019-07-03 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



嘻哈女歌手林愷倫Karencici出席ROAV活動，配戴Oversized系列太陽眼鏡。圖／有橙國際有限公司提供 分享 facebook 首次推出專題就入圍金曲獎的嘻哈歌手林愷倫Karencici ，在此次頒獎典紅毯以搶眼又清涼的造型，讓不少人注意到。於是，新銳太陽眼鏡品牌ROAV正式在台上市，並找Karencici來擔任活動嘉賓，分享她個人的搭配心得。

Karencici在30屆金曲獎，僅以一塊布遮住上圍，並帶著性感爆乳媽一起走紅毯，而且受訪時自然不做作的言談，更顛覆了眾人對嘻哈歌手的印象。先前在紅毯上，Karencici神來一筆的替媽媽徵友，高呼「她現在單身」，因此在出席ROAV活動時，追問有無後續？Karencici也很大方的說「都沒有認真的人找上門，都是雜七砸八的」，她認為只要真心對媽媽好，還有年紀不要太小都很歡迎，還補充說「媽媽心裏應該很開心」。

在金曲獎後，這是Karencici首次參與的品牌活動，她提到當初自己就是在網路上尋找方便攜帶的太陽眼鏡，意外的看到ROAV的產品就十分有興趣。Karencici覺得「容易收納又好看，適合亞洲人的臉型」，她自己則偏愛Oversized的款式，還自爆說「因為我很常素顏出門，鏡面越大可以遮的很好」。而且ROAV的設計也讓Karencici很驚豔，因為在方便攜帶的同時，並沒有犧牲時髦風格，還有不同的款式可挑選，最重要的是眼鏡「只有2個10元硬幣的重量」。