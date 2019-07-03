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Karencici包緊緊站台品牌活動 不忘再幫單身媽徵友！

2019-07-03 16:11聯合報 記者曾智緯╱即時報導

嘻哈女歌手林愷倫Karencici出席ROAV活動，配戴Oversized系列太...
嘻哈女歌手林愷倫Karencici出席ROAV活動，配戴Oversized系列太陽眼鏡。圖／有橙國際有限公司提供
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首次推出專題就入圍金曲獎的嘻哈歌手林愷倫Karencici ，在此次頒獎典紅毯以搶眼又清涼的造型，讓不少人注意到。於是，新銳太陽眼鏡品牌ROAV正式在台上市，並找Karencici來擔任活動嘉賓，分享她個人的搭配心得。

Karencici在30屆金曲獎，僅以一塊布遮住上圍，並帶著性感爆乳媽一起走紅毯，而且受訪時自然不做作的言談，更顛覆了眾人對嘻哈歌手的印象。先前在紅毯上，Karencici神來一筆的替媽媽徵友，高呼「她現在單身」，因此在出席ROAV活動時，追問有無後續？Karencici也很大方的說「都沒有認真的人找上門，都是雜七砸八的」，她認為只要真心對媽媽好，還有年紀不要太小都很歡迎，還補充說「媽媽心裏應該很開心」。

在金曲獎後，這是Karencici首次參與的品牌活動，她提到當初自己就是在網路上尋找方便攜帶的太陽眼鏡，意外的看到ROAV的產品就十分有興趣。Karencici覺得「容易收納又好看，適合亞洲人的臉型」，她自己則偏愛Oversized的款式，還自爆說「因為我很常素顏出門，鏡面越大可以遮的很好」。而且ROAV的設計也讓Karencici很驚豔，因為在方便攜帶的同時，並沒有犧牲時髦風格，還有不同的款式可挑選，最重要的是眼鏡「只有2個10元硬幣的重量」。

2008年成立於洛杉磯的ROAV採用厚度僅0.6毫米的不鏽鋼製作鏡框和鏡腳，加上專利設計，摺疊厚度不到8毫米、整副眼鏡的重量更只有15公克，十分的輕盈。而這一季品牌設計師以6位代表性的名人，包括亞瑟小子佛羅培茲、安海瑟威、Kendall Jenner、碧昂絲和Alicia Keys為靈感，創造出不同的創意鏡款。提供不規則六角型、經典飛行員和略帶眉型等鏡框款式，同時考量到修飾、拉提臉型，切中消費者的需求。

ROAV Keys系列超薄太陽眼鏡，6,980元。圖／有橙國際有限公司提供
ROAV Keys系列超薄太陽眼鏡，6,980元。圖／有橙國際有限公司提供
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ROAV Ann系列超薄太陽眼鏡，6,980元。圖／有橙國際有限公司提供
ROAV Ann系列超薄太陽眼鏡，6,980元。圖／有橙國際有限公司提供
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嘻哈女歌手林愷倫Karencici （右）今年以超辣裝扮，並帶著爆乳造型的媽媽一...
嘻哈女歌手林愷倫Karencici （右）今年以超辣裝扮，並帶著爆乳造型的媽媽一同走上金曲獎紅毯。記者林浩一／攝影
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