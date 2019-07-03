牛排教父聯手舊金山話題餐廳NIGHTBIRD 台灣首發西式板前客座秀
「牛排教父」鄧有癸位於新光三越A9副品牌「MUCHOYAKI」，特別跨海邀請舊金山聲勢看漲的話題餐廳「NIGHTBIRD」女主廚Kim Alter來台客座，由Kim主廚將帶來她擅長的板前料理，客座期間為7/9～7/11於MUCHOYAKI推出，每日限量60客。
板前料理一向深獲懂吃愛吃饕客們的喜愛，但過去西式客座餐會多為法餐、義式料理的主場，MUCHOYAKI這次推出來自舊金山的「西式板前客座饗宴」，將帶給熱愛美食的饕客們一場餐飲舞台秀。
位於舊金山市中心的「NIGHTBIRD」是主廚Kim Alter個人開設的第一間餐廳，風格優雅精緻，開幕時先後獲《舊金山紀事報》、《7x7》、餐飲指南Zagat、《舊金山週報》、舊金山美食網站選為2016年最佳新餐廳。Kim的菜色充滿女性柔美特質，創造出富有個人特色清新別緻的料理、擺盤手法，她也曾在舊金山米其林二星餐廳「Aqua」擔任副主廚。
這次MUCHOYAKI推出的「西式板前客座饗宴」除了聯手「NIGHTBIRD」女主廚Kim Alter，同時還有LindenRoom美式調酒大師Ron Boyd一同來台快閃客座。
MUCHOYAKI跨界客座饗宴
日期：7/9～7/11
時間:：19:00～22:00
價位：每人套餐售價3,980+10%
地址：MUCHOYAKI（新光三越台北信義新天地A9）
名額：每日60席
訂位專線： (02) 2729-0538
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