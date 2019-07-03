TOD’S豆豆鞋變更優雅 鬼才設計師Alber Elbaz聯名系列終於曝光！

2019-07-03 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



還記得前陣子TOD’S官方IG發布了與設計師Alber Elbaz聯名合作的預告短影片嗎？當時這個組合讓不少時尚迷引頸期盼，現在關於商品的全貌終於曝光！

「人生中需要一點快樂，而在今天，人們更需要快樂。」這是Alber Elbaz在打造TOD’S T Factory計畫的「HAPPY MOMENTS」限量系列所抱持的想法。在他認為，快樂並非一直充盈在人生中，而是凝聚在某個時刻裡，他的設計就是要體現這樣珍貴的時刻，「快樂是具感染力且在瞬間來到」，就像他無意中發現利用氯丁橡膠製鞋的技術和金屬裝飾來增加光澤。這次Alber Elbaz與TOD’S首波推出四款鞋與一款包，分別為他擅長的柔軟摺疊芭蕾舞鞋、芭蕾舞豆豆鞋、鱷魚壓紋膠底樂福鞋、金屬光澤樂福鞋，以及簡約LOGO壓印提包，既彰顯他個人的設計風格，也成功結合TOD’S經典DNA。用色方面非常飽和亮眼，綴滿的TOD’S標誌性LOGO也是此系列一大特色。